Il risparmio del refurbished: quanto si riesce a risparmiare?

Nell’ultimo decennio sta prendendo sempre più piede all’interno delle politiche di acquisto dei consumatori la scelta di prodotti ricondizionati (detti anche refurbished o rigenerati), cioè dispositivi come smartphone, pc, tablet, televisori ed elettrodomestici di ogni tipo che sono stati già utilizzati in seguito ad un acquisto precedente.

Questa scelta permette al nuovo acquirente di risparmiare sensibilmente ed avere allo stesso tempo un prodotto all’avanguardia e adatto allo scopo di utilizzo che ci si è prefissati.

Normalmente questi prodotti vengono venduti a seguito di un reso da parte di un acquirente precedente e ad alcune operazioni di ricondizionamento (svolte dallo stesso produttore o dal rivenditore) che servono a ripristinare il prodotto alle sue condizioni originali.

Tale pratica permette di dare una nuova vita ad un vecchio dispositivo, fornendo anche al consumatore di avere un discreto risparmio, per la gioia del nostro pianeta e delle persone che lo popolano.

Proprio per questo motivo abbiamo deciso di fornirti all’interno di questo articolo alcune informazioni in merito al risparmio sull’acquisto di prodotti ricondizionati, alle garanzie che vengono applicate e all’impatto che questa buona pratica ha sull’ambiente.

Quanto si risparmia acquistando refurbished?

Analizzando il mercato degli smartphone, notiamo che ogni anno i principali brand del settore lanciano un nuovo modello di tendenza, in modo che i consumatori si precipitino ad acquistare la nuova linea di prodotti alla moda.

Facendo questo offrono la possibilità di restituire indietro il vecchio modello (che magari ha solamente un anno di età), non così obsoleto in quanto vanta ottime funzioni che si adattano alla maggior parte delle esigenze presenti sul mercato.

Gli smartphone che vengono ritirati subiscono il processo di rigenerazione e vengono così resi disponibili per il mercato del refurbished, ad prezzi vantaggiosi, con funzionalità eccellenti.

Prendendo quindi in considerazione come esempio un iPhone 12 da 128 Gb, che veniva venduto ad un prezzo esorbitante al momento del lancio ed oggi è disponibile ancora nei principali negozi al prezzo medio di 859,00 €, è possibile risparmiare in modo notevole ed avere un telefono molto performante ed adatto sia all’utilizzo privato che lavorativo.

Se vuoi avere maggiori informazioni nel merito ci sentiamo di suggerirti di visitare la pagina relativa agli iPhone 12 che trovi su certideal.it, dove avrai modo di scoprire l’offerta appena citata, scoprire il risparmio che potrai ottenere e approfondire le prestazioni del dispositivo per capire se possa realmente fare al caso tuo.

Come vedrai, su un dispositivo con queste capacità è possibile risparmiare il 35 – 40 %, mentre il risparmio diventa sempre più grande per gli smartphone della fascia di memoria di 512 Gb.

L’impatto ambientale e la sicurezza del consumatore

L’acquisto di un dispositivo ricondizionato deve essere fatto solamente attraverso rivenditori autorizzati o case produttrici, in modo che si possa avere una garanzia sul prodotto di almeno 2 anni, proprio come avviene per quelli venduti come “nuovi”. In questo modo il consumatore viene messo al sicuro da eventuali imprevisti o dubbi.

Inoltre con questa pratica è possibile dare una grossa mano al nostro pianeta sotto l’aspetto dell’impatto ambientale.

Le emissioni di Co2 derivanti dalla produzione vengono spalmate su un numero maggiore di prodotti, in quanto si riesce a farli vivere almeno 2 volte e di pari passo si riesce anche a ridurre l’estrazione di metalli e terre rare utilizzate per le componenti hardware.

In conclusione possiamo affermare che acquistare refurbished farà sicuramente bene all’ambiente e al nostro portafoglio: perché non sperimentare questa enorme opportunità?