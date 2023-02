A Bacoli nasce la spiaggia “Massimo Troisi”: è quella della scena del bacio con De Sio

La spiaggia di Miliscola, a Bacoli, sarà intitolata a Massimo Troisi: lo ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione nel giorno del 70esimo anno dalla nascita dell’attore e comico partenopeo che proprio ieri avrebbe compiuto gli anni.

“Una spiaggia per Troisi! Abbiamo deciso di intitolare alla memoria di Massimo Troisi, orgoglio napoletano nel mondo, la spiaggia di Miliscola. Qui, 40 anni fa, girò l’indimenticabile scena di Scusate il ritardo. La scena del bacio con Giuliana De Sio, con il promontorio di Miseno sullo sfondo. Lo faremo quest’anno, in primavera” – ha spiegato il primo cittadino.

Una notizia annunciata proprio in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni dalla nascita del grande attore e regista. Per l’occasione la sua San Giorgio a Cremano ha lanciato un cartellone ricco di iniziative e spettacoli mentre nel cuore di Napoli, allo storico Gran Caffè Gambrinus, si è tenuta una grande festa con numerosi ospiti e un dolce realizzato in onore di Troisi, distribuito gratuitamente ai partecipanti.

“Sarà una grande festa, in uno dei luoghi più iconici dei Campi Flegrei. E’ un tributo necessario, doveroso, ad imperitura memoria. Ringrazio il presidente del consiglio comunale, Mauro Cucco, che sta seguendo da mesi la realizzazione di questa importante iniziativa. Buon compleanno Massimo, ti porteremo sempre nel cuore” – ha concluso.