Napoli, si picchiano con le forbici perché vogliono lo stesso uomo: ferita bimba di 8 anni

Tragedia sfiorata a Napoli dove due donne si sono scontrate a colpi di forbici, ferendo anche una bambina di 8 anni: la rissa si sarebbe scatenata per motivi di tipo passionale. A renderlo noto è Il Corriere del Mezzogiorno.

Napoli, rissa tra donne a colpi di forbici: ferita una bambina

Stando alla ricostruzione dei carabinieri, le donne, di 33 e 35 anni, entrambe dei Quartieri Spagnoli avrebbero discusso a causa di un uomo, conteso tra le due. Si sarebbero incontrate per “chiarirsi” ma il confronto avrebbe poi preso una piega diversa, degenerando in un violento scontro.

Dopo essersi aggredite reciprocamente, probabilmente con delle forbici, sono giunte al pronto soccorso Pellegrini di Napoli. Con loro anche una bambina di soli 8 anni, la nipote di una delle due, che avrebbe assistito alla scena rimanendo a sua volta ferita alla mano. Per lei 8 giorni di prognosi, 20 per la 33enne mentre la 35enne si rimetterà in un paio di settimane.

Un’altra violenta rissa che ha sconvolto il Napoletano proprio come quella che pochi giorni prima si è verificata a Marano di Napoli, ancora una volta per questioni sentimentali. Un uomo è stato preso a schiaffi, calci e morsi oltre ad essere spinto fuori dalla finestra mentre veniva malmenato e strattonato da due donne. Il filmato è stato pubblicato sui social e diffuso attraverso le chat. Una sorta di gogna mediatica che si sarebbe aggiunta all’aggressione fisica subita.