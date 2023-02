Circumflegrea, si lancia sotto il treno: circolazione interrotta e passeggeri fatti scendere sui binari

Tentato suicidio sulla Circumflegrea a Napoli. “A causa di un tentato suicidio, la circolazione ferroviaria sulla linea Circumflegrea è interrotta tra le stazioni di Quarto e Soccavo“. È quanto comunica l’Ente Autonomo Volturno.

Tentato suicidio sulla Circumflegrea: treno fermo

I treni in partenza da Montesanto limitano la loro corsa a Soccavo e quelli in partenza da Licola si fermano a Quarto. Sulla tratta interrotta è stato attivato un servizio sostitutivo a cura della ditta Carnevale.

Il treno 5083 della linea Circumflegrea dell’EAV che effettua il servizio tra Licola e Montesanto, questa mattina si è fermato appena fuori la galleria prima della stazione di Pianura per diversi minuti. I passeggeri sono stati fatti scendere dal treno che una volta giunti in stazione hanno aspettato un altro treno che potesse portarli a Montesanto.

“Questo episodio avviene a meno di tre giorni (venerdì 17 febbraio) dall’altro incidente capitato proprio a pochi metri da quest’ultimo, sempre tra le stazioni di Pianura e Pisani, dove il treno della Circumflegrea si scontrò con un’auto sul passaggio a livello di via Nino Rota ed anche in quell’occasione fu una vera e propria Odissea per i passeggeri che lasciati nelle scure campagne di contrada Pisani giunsero a destinazione dopo diverse ore“, a denunciarlo è Davide Brandi, presidente dell’Associazione I Lazzari che ha scattato anche le foto stamattina.