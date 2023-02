Napoli, Luca Abete scova l’arraffagatti: si fa regalare gattini per venderli sul web

Adottava dei gattini per venderli spacciandoli anche per animali di razza. Luca Abete, l’inviato di Striscia la Notizia, ha scovato a Napoli una donna che si faceva regalare dei gatti per poi metterli in vendita sul web. Un comportamento non solo truffaldino, ma anche contrario a qualsiasi principio etico di amore verso gli animali e rispetto verso quei volontari che spesso li salvano dal randagismo per donare un nuovo amico a persone in cerca di compagnia.

Luca Abete e la donna che si fa regalare gattini per venderli

La donna usava la scusa di voler fare una sorpresa ad una persona cara per farsi affidare i gatti. Dopo aver ricevuto la segnalazione, Luca Abete ha risposto ad uno dei tanti annunci messi dalla donna dicendosi interessato ad acquistare un gattino. Ha organizzato così l’incontro e proprio mentre stava per avvenire il pagamento è uscito allo scoperto. “Non lo faccio più” – ha commentato l’arraffa gatti, beccata sul fatto.