Il Carnevale a Napoli si è rivelato un’occasione per regalare un sorriso anche ai bambini meno fortunati: personaggi Disney e supereroi hanno invaso le corsie dell’ospedale Santobono tra colori, maschere, abbracci e dolci omaggi.

Carnevale a Napoli, al Santobono personaggi Disney e supereroi

“Una vera e propria ventata di allegria negli ospedali Santobono e Pausilipon grazie ai meravigliosi personaggi di Frizzi Party che hanno improvvisato balli e canti con i nostri piccoli pazienti che si sono divertiti proprio come se fossero in una vera festa di Carnevale e non in una corsia d’ospedale” – si legge sui social del nosocomio.

Nei panni di Topolino, Minnie, Frozen, Mario Bros, Lilo e Stitch, principi e principesse Disney, Bing e tanti altri personaggi, gli animatori hanno raggiunto i bambini direttamente nelle loro camere, creando una vera e propria atmosfera di festa. Tra abbracci, balli e giochi i piccoli, con le loro mamme e il personale sanitario, hanno potuto trascorrere momenti di gioia e spensieratezza.

Subito dopo sono stati raggiunti dai supereroi dell’AGE Mugnano e Area Nord di Napoli che hanno portato sorrisi e un pizzico di magia con la performance del Mago Pakito. Hanno, inoltre, omaggiato i bambini con cioccolatini e mascherine a tema.

“Quest’anno la voglia di festa e allegria ha contagiato proprio tutti: pazienti, medici, infermieri, volontari, guardie, oss, fisioterapisti, tecnici e amministrativi. Un Carnevale davvero speciale per i nostri cuccioli. Grazie a Costa Crociere Foundation per le mascherine donate” – è uno dei post dell’ospedale.