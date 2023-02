15enne ricattata dall’ex. Un caso di “Revenge porn” a Torre Annunziata: vittima una 15enne minacciata dall’ex. A processo un 22enne che avrebbe costretto la ragazzina ad avere rapporti sessuali con lui. Ma dopo la fine della relazione il ragazzo avrebbe creato un gruppo su WhatsApp per diffondere foto intime della vittima. A riportare la notizia è ilmattino.it.

15enne ricattata dall’ex a Torre Annunziata

“Se non torni con me, pubblico le nostre foto”, scriveva nei messaggi inviati alla vittima. Gli episodi si sarebbero verificati tra il 2021 e il 2022 a Torre Annunziata.

Durante la prima udienza, sono stati ascoltati il papà e il fratello della ragazzina come testimoni. Le indagini sono state condotte dal commissariato di polizia di Torre Annunziata e coordinate dalla Procura di Napoli. I reati contestati sono di violenza sessuale su minorenne e atti persecutori.

Revenge porn, il caso di Tiziana Cantone

Un caso che riporta alla mente quello di Tiziana Cantone, la ragazza di Mugnano che si tolse la vita dopo la diffusione in rete di un suo video intimo con l’ex compagno. Pochi giorni fa la procura di Napoli ha riaperto le indagini. Gli avvocati in prima ipotesi, quella del suicidio per impiccagione, ritengono la strada dell’omicidio, secondo quanto emerso dall’autopsia, non praticabile. Novanta giorni ancora per fare indagini sul foulard e sulla panchetta ginnica. Per i legali la posizione di Tiziana Cantone, in ginocchio e con le gambe incrociate non sarebbe compatibile con un suicidio, in quanto il presunto cappio era legato a una panchetta ginnica che non avrebbe retto alle oscillazioni ed il foulard non sarebbe stato in tensione massima.