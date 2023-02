Pacco sospetto a Napoli poi la scoperta: dentro oltre 185mila euro e un Rolex

In un centro spedizioni a Napoli è stato rintracciato un pacco sospetto: al suo interno sono stati ritrovati 185.645 euro e un orologio Rolex.

Napoli, pacco sospetto sequestrato: all’interno soldi e Rolex

Il monitoraggio del web dei carabinieri del comando provinciale di Napoli, nell’ambito dei controlli sulle spedizioni nazionali ed estere, ha permesso ai militari del nucleo investigativo partenopeo di individuare un pacco insolito custodito in un centro spedizioni della città.

Dubbi che, ben presto, si sono rivelati fondati: l’imballaggio conteneva la somma di 185.645 euro in contanti e un orologio marca Rolex, modello Datejust. Stando ai primi accertamenti pare che l’orologio sia provento di rapina mentre sono ancora in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo per risalire all’origine e alla destinazione del pacco.

Intanto sono stati denunciati per il reato di riciclaggio e ricettazione due incensurati, un 43enne e un 40enne di Napoli, risultati titolari della spedizione. I loro redditi percepiti, tuttavia, sono sproporzionati rispetto all’importo contenuto all’interno del pacco successivamente sequestrato.

Una vicenda che segue di poco quella che sconvolse un cittadino di San Giorgio a Cremano, ancora una volta per un pacco insolito, legato anche stavolta ad affari illegali. L’uomo aveva ordinato dei pastori per il presepe sul web, poco dopo le festività natalizie, ma si era ritrovato a scartare un pacco, consegnato dal corriere, contenente 10 kg di marijuana.