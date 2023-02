Napoli, paga l’affitto e cerca lavoro: le offrono 80 euro a settimana per 12 ore al giorno

Ha fatto il giro del web un’altra vergognosa offerta di lavoro a Napoli ed è quella denunciata da Carmen, una ragazza di 24 anni che si è ritrovata costretta a rifiutare una proposta che richiedeva un impegno di 12 ore a fronte di un compenso di 80 euro a settimana.

Offerta di lavoro indecente a Napoli: la denuncia di Carmen

“Ho appena fatto un colloquio di lavoro e sono rimasta scioccata. Ho visto un post su Instagram, si cercava una commessa. Mi sono recata al negozio dicendo di avere già esperienza nel settore dell’abbigliamento e di essere disposta a lavorare. Mi hanno detto di non aver mai incontrato una ragazza così perspicace” – racconta la ragazza in un video pubblicato su Tik Tok e diffuso dal deputato Francesco Emilio Borrelli.

Gli ho detto che ho 24 anni, una casa sulle spalle e che devo sposarmi. Quando gli ho detto che pago l’affitto il titolare si è bloccato e mi ha chiesto quale era stato il mio stipendio per i lavori precedenti. Lo stipendio più basso che ho avuto è stato di 160 euro a settimana, fino ad arrivare ai 180, gli ho risposto”.

“Allora è inutile che vieni perché io questi soldi non te li posso dare. La mia paga è dagli 80 ai 100 euro a settimana, dalle 8:30 fino alle 10 con una pausa dalle 13:30 alle 15:30″ – questa sarebbe stata la risposta del titolare dell’attività alla ragazza.

Per 12 ore lavorative la paga sarebbe stata di 80 euro o al massimo 100 euro a settimana. Un’offerta che ricorda il caso di Francesca Sebastiani, la ragazza napoletana chiamata per lavorare a 280 euro mensili per 10 ore al giorno, e quella di tanti altri ragazzi che hanno dovuto fare i conti con proposte indecenti, ai limiti dello sfruttamento.

Di qui lo sfogo di Carmen: “Non posso proprio lavorare in quelle condizioni. Ho fatto delle riflessioni per conto mio. Ma davvero loro pensano che noi giovani non vogliamo lavorare? Io mi accontentavo pure di 150 euro a settimana però perché vi lamentate se i giovani di oggi non vogliono lavorare e prendono il Reddito di Cittadinanza quando voi commercianti siete i primi a non voler pagare? Come fai a tenermi 12 ore in un negozio dandomi 80 euro a settimana? Non lo capisco”.