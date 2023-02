Shopping su Bonprix: perché conviene

Originario della Germania, il marchio Bonprix si occupa della vendita di accessori, calzature, capi di abbigliamento e lingerie, ma anche di oggetti di design e mobili per la casa. I prezzi contenuti rappresentano la caratteristica peculiare di questa realtà, con prodotti che si possono ordinare al telefono, via fax, online o tramite posta, all’insegna della massima flessibilità. Punto di forza del catalogo di Bonprix è la sua varietà, grazie alla disponibilità di articoli che si adattano alle esigenze e ai gusti di tutta la famiglia. Avendo a disposizione un codice sconto Bonprix, poi, il risparmio è sempre assicurato.

La storia di Bonprix

Le origini di questa realtà affondano le radici in un’epoca precedente alla diffusione di Internet. Il marchio, infatti, è stato fondato nella seconda metà degli anni Ottanta ad Amburgo su iniziativa di Michael Newe e di Hans-Joachim Mundy. A quel tempo Bonprix si occupava solo di vendita per corrispondenza tramite catalogo. Già all’epoca, comunque, Bonprix faceva parte di un gruppo tedesco di nome Otto, che a partire dagli anni Cinquanta era leader nel comparto della vendita di articoli a catalogo via posta e che oggi è un punto di riferimento nel mondo degli e-commerce, essendo presente in più di 20 Paesi con 50mila dipendenti. Da metà degli anni Novanta Bonprix è presente sul web, canale di vendita che oggi rappresenta, ovviamente, il più importante di tutti, contribuendo da solo a generare più di metà degli ordini complessivi.

I prodotti di Bonprix per la famiglia

Nel 1997 Bonprix ha debuttato nel nostro Paese grazie all’apertura di una sede operativa a Valdengo. A partire dal 2000, poi, l’azienda ha cominciato a distribuire i propri articoli attraverso Internet, mentre nel 2004 ha visto la luce il primo punto vendita, situato a Biella, in Piemonte. Bonprix, ancora adesso, si caratterizza per i prezzi accessibili e alla portata di tutte le tasche, mettendo a disposizione una vasta selezione di intimo e di capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino. Non solo: grazie a questo marchio è possibile comprare accessori come gioielli, sciarpe, cappelli, cinture e borse.

Che cosa si può comprare su Bonprix

Dando uno sguardo al sito https://scontiebuoni.it, inoltre, si ha l’opportunità di acquistare a prezzi scontati, utilizzando uno dei tanti voucher disponibili sul portale. Le categorie di prodotti comprendono gli abiti, le taglie forti, le giacche e i cappotti, la moda mare, le scarpe e gli accessori, la moda prémaman, le maglie e le magliette, la moda sostenibile, le taglie forti, i pullover e le felpe, le camicie e le bluse e, infine, le gonne. Una menzione particolare deve essere riservata all’intimo, che è ciò che ci vuole per completare il proprio outfit in maniera ottimale, sia per la vita quotidiana che per un appuntamento speciale. Il sito di Bonprix permette di scegliere fra l’intimo per lo sport e quello da sposa, senza dimenticare l’intimo modellante, con prodotti ideali per mettere in risalto le curve femminili, senza dimenticare le collezioni ispirate al nero o al bianco. Nella sezione intimo sono disponibili reggiseni e calze, ma anche gli slip, i boxer, i pigiami, i body, la lingerie sexy, l’intimo per lo sport e le proposte curvy.

I prodotti curvy

Pensate che il catalogo del marchio sia finito qui? Certo che no, perché il sito di Bonprix offre anche la possibilità di comprare tutto ciò di cui si ha bisogno per l’arredamento, con numerosi prodotti per la casa: dai divani agli sgabelli, dalle poltrone alle sedie, dai mobili per il giardino alle tende, senza dimenticare i tappeti, i coprimaterassi, le lenzuola, la biancheria da letto e gli asciugamani. Non solo i piumini, le tovaglie e altri prodotti tessili, dunque, ma anche una vasta gamma di decorazioni e mobili, con utensili per mangiare e cucinare, accessori per il giardino e così via. Inoltre, grazie agli acquisti online che vengono garantiti da Bonprix, si può approfittare del vantaggio di non dover attendere il termine della stagione per poter acquistare, appunto, un prodotto che è fuori stagione, come per esempio un costume da bagno in inverno o una giacca invernale in estate. La sezione outlet del sito propone articoli con sconti che raggiungono il 60% del prezzo di listino.