Che meraviglia lo stadio Maradona: ricostruito in scala con 24mila mattoncini Lego

Lo stadio Diego Armando Maradona fatto con 24mila mattoncini Lego. È stata una delle tante costruzioni che è stato possibile ammirare durante la mostra concorso CostruiAmo la città, ospitata dal Pan ed organizzata dalla I Municipalità insieme a Brickanti, dal 23 al 26 febbraio.

Alessandro Daino, presidente dell’associazione Brickanti, spiega che ci è voluto un anno per mettere insieme tutti e 24mila i mattoncini Lego che riproducono lo stadio Maradona, di cui 4 per la progettazione al computer. È stato realizzato con minuzia di particolari ed in scala: si tratta di un ovale di un metro e 20 centimetri, largo 90 centimetri ed alto 24. Sono riprodotti tutti i settori, compresa la tribuna stampa e la zona dedicata al principale sponsor della SSC Napoli. Non mancano le caratteristiche più particolari del Maradona, ossia le tralicciate e le scale, segno distintivo del progetto dell’architetto Carlo Cocchia conservato anche nel corso dei restyling per Italia ’90 e le recenti Universiadi.

Non solo stadio, tantissime attrazioni della città di Napoli sono state protagoniste della mostra: un treno della Circumvesuviana, la pizza, il Vesuvio, Piazza del Plebiscito con Palazzo Reale, i vicoli della città, ma anche la celebre Mehari di Giancarlo Siani.