Jill Biden, l’aereo della first lady americana ha fatto scalo a Napoli: pizze in aereo prima di ripartire

Jill Biden, l’aereo fa scalo a Napoli. L’Executive One Foxtrot partito da Nairobi è atterrato ieri sera alla base militare Usa a Capodichino. Dopo aver fatto il rifornimento di carburante hanno ordinato anche le pizze per i viaggiatori a bordo da «La Notizia 53».

L’aereo della moglie del presidente degli Stati Uniti, rientro dal viaggio in Africa ha fatto scalo nell’area della Naval Support Activity, la base della Marina Usa, di Capodichino a Napoli. Mentre stavano effettuando il rifornimento, sono state ordinate 19 pizze: dieci Margherita e 9 Diavola. “Neanche immaginavo che quelle pizze fossero destinate all’aereo di Jill Biden – dice Enzo Coccia, il titolare de La Notizia 53 a ilcorrieredelmezzogiorno.it – anche perché tutto è iniziato con una telefonata arrivata in serata. Mi hanno ordinato dieci Margherita, che noi facciamo con il pomodoro San Marzano, la mozzarella e il pecorino, e nove Diavola. Ma hanno precisato che la consegna doveva essere fatta esattamente alle 21.30 davanti alla base della Marina Usa a Capodichino“.

“Siamo arrivati davanti alla base – continua – chiedo alle guardie all’ingresso e poi contatto nuovamente il numero dal quale era arrivato l’ordine. Pochi minuti dopo, arriva un furgone con i vetri oscurati e un’auto della polizia militare americana. Scende dal furgone un signore molto elegante, al quale consegno le pizze. Poi vado via, chiedendomi come mai davanti alla base ci fossero, oltre alla sicurezza statunitense, tante auto della polizia italiana. Infine torno in pizzeria. E alle 22.20 mi arriva su whatsapp, dal numero che mi aveva chiamato per le pizze, una foto. E un messaggio: pizze a bordo. Incuriosito cerco quell’aereo su internet. E così ho scoperto che le mie pizze erano sull’aereo di Jill Biden”.