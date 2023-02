Tra le 6 migliori “gite” in Italia c’è un itinerario campano: è il migliore lungo la costa

Migliori gite d’Italia. Secondo Lonely Planet, la nota rivista di viaggi, nella classifica delle migliori gite “on the road” da fare in Italia c’è anche una in Campania.

Migliori gite d’Italia secondo Lonely Planet

Al primo posto c’è la Toscana – definita meta migliore per arte e architettura, da Firenze ad Orvieto (circa 210km da percorrere in 2–3 giorni). Secondo posto il sud-est della Sicilia, best road trip per le esplorazioni, da Catania a Ragusa (circa 165km da percorrere in 2 giorni). Al Terzo posto c’è la Costiera, tra Sorrento e Salerno, definita la migliore meta per una gita lungo la costa (circa 75km, un solo giorno), con una sosta a Napoli, dopo una visita alle rovine di Pompei. Poi ci sono le Dolomiti, per una gita in montagna, il Lago di Como, miglior gita per il foliage primaverile, e le cime d’Abruzzo come migliore tappa per panorami inediti.

“In viaggio lungo Italia, la Costiera Amalfitana, preferibilmente in un’Alfa Romeo Spider d’epoca, è roba da leggenda del viaggio. Ed è solo uno delle decine di epici percorsi di viaggio su strada in questo affascinante paese riccamente stratificato. Non lasciarti scoraggiare dalle storie di impazienti autisti locali: la campagna qui è stata creata per esplorare su strada (e fermarsi ogni poche centinaia di metri per scattare un’altra foto)“, scrive il giornalista.

Con una vasta rete di strade ben tenute che si intrecciano tra cime innevate, coste profonde e si snodano attraverso terreni agricoli ondulati e vigneti verso laghi panoramici e città storiche, praticamente ogni viaggio in Italia è un’odissea scenica, ma alcuni viaggi su strada si distinguono per essere particolarmente memorabili“, prosegue.

Cosa scrive la rivista della Costiera

“Scopri lo scenario costiero più spettacolare d’Italia in questo viaggio lungo il Costiera Amalfitana. È una guida popolare, quindi cerca di uscire dalla stagione per evitare il traffico. Da Salerno, la principale porta meridionale della costa, colpisce a ovest verso Vietri sul Mare, una piccola città famosa per le sue ceramiche e il punto di partenza della strada costiera vera e propria. Da qui la guida diventa più impegnativa man mano che la strada si restringe, le curve diventano più strette e i panorami diventano sempre più drammatici.

Dopo circa 20 km (12 miglia), arriverete a Amalfi, l’hub principale della costa. Fermati qui per dare un’occhiata al punto di riferimento Cattedrale di Sant’Andrea e poi dirigiti verso Ravello sulle colline sovrastanti. Pausa per il pranzo qui, forse al Ristorante Pizzeria Vittoria, e goditi panorami inebrianti dai lussureggianti giardini della città.

Quindi, premere su Positano, una città chic e quasi verticale dove case colorate e ripide scendono a cascata lungo le ripide colline. Oltre Positano, il percorso conduce nell’entroterra, su e attraverso l’interno collinare fino a Sorrento, una vivace meta turistica dominata dalla mole buia e cupa del Vesuvio. Con un altro giorno libero, puoi continuare a nord verso Napoli attraverso le rovine di Pompei”.