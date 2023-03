Spazzole tergicristallo, quando bisogna cambiarle e come: la guida

Per assicurarsi una visibilità ottimale e garantire una guida sicura per sé stessi e gli altri, è opportuno monitorare lo stato di usura delle spazzole tergicristallo della propria automobile, o di qualsiasi altro tipo di veicolo, e provvedere alla loro sostituzione quando necessario: per farlo è possibile acquistarne di nuove direttamente online e cambiarle autonomamente in pochi e semplici passaggi. uno degli e-commerce specializzati nella vendita di pezzi di ricambio.

Spazzole tergicristallo: come capire se sono consumate o difettose

Essendo soggette al deterioramento per fattori esterni e naturali (primi fra tutti l’azione dei raggi solari, delle piogge, ma anche dello smog), le spazzole tergicristallo dovrebbero essere sostituite almeno una volta all’anno, in alcuni casi anche ogni sei mesi. La frequenza può variare a seconda dell’utilizzo e delle condizioni climatiche. Non di rado il malfunzionamento può derivare da un guasto tecnico che può causare il blocco totale o un movimento irregolare delle spazzole.

Per capire se una spazzola è consumata o difettosa bisogna prestare attenzione ad alcuni comuni segnali d’allarme. Innanzitutto, è opportuno sostituirle se in caso di pioggia non puliscono perfettamente il parabrezza o il lunotto posteriore che, in diversi casi, potrebbero risultare addirittura sporchi.

Una spazzola che non svolge più correttamente la sua funzione potrebbe lasciare anche striature sul vetro, non aderendo in maniera uniforme sul parabrezza, o generare suoni striduli, arrivando a lasciare persino dei graffi sulla superficie. In questi casi la sostituzione può essere effettuata in totale autonomia attraverso un’operazione semplice ed economica.

Sostituzione delle spazzole tergicristallo: i passaggi da seguire

Per prima cosa bisogna acquistare le nuove spazzole avendo ben chiare le misure adatte al proprio veicolo. Queste variano in base al tipo di automobile e all’ampiezza del parabrezza o del lunotto posteriore, a seconda che si tratti di quelle anteriori o posteriori.

Per montare le nuove spazzole bisogna innanzitutto disfarsi di quelle danneggiate seguendo alcuni semplici passaggi. Alzando entrambi i braccetti dei tergicristalli, mantenendoli fermi in posizione verticale, non resta altro che identificare il punto in cui si inserisce la spazzola per poi sfilarla.

A questo punto si dovrà procedere con la manovra inversa, montando la nuova spazzola che dovrà essere semplicemente inserita all’interno del braccetto sollevato in precedenza. Sarà il rumore dello scatto ad indicare che la procedura è stata eseguita in maniera corretta.