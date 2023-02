Giorgia in concerto a Napoli: “Mi consegno ai napoletani. Loro hanno il mio cuore”

Dopo aver incantato l’Ariston con il brano Parole dette male e l’emozionante duetto con Elisa, Giorgia è pronta per il suo nuovo tour che partirà il 2 maggio proprio dalla città di Napoli. Si esibirà al Teatro San Carlo davanti a quel pubblico che, inondandola di affetto e ammirazione, ha rapito il suo cuore.

Giorgia in tour, tappa a Napoli: “I napoletani hanno il mio cuore”

“Non so se sono degna del più antico teatro lirico d’Europa. Se penso al San Carlo, se penso che ci sono passati Callas e Caruso e anche il maestro Conte ben prima che a Milano…Ecco, Napoli non si chiude mai, apre le sue porte e lo fa anche con me” – ha rivelato in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

“Canterò nei teatri più belli cercando una dimensione da club, guardando negli occhi il pubblico. Sarà un’alternanza tra elettronico e acustico, ma sempre con rispetto. Una serata intima. Mi consegno al pubblico partenopeo, che può tutto: ha il mio cuore” – ha continuato.

Dopo ben 22 anni la celebre cantante romana è tornata al Festival di Sanremo, proprio su quel palco che ha dato inizio alla sua carriera, gareggiando tra i big e conquistando il sesto posto della prestigiosa classifica. Non è arrivata sul podio ma ha accolto con gioia la vittoria di Marco Mengoni: “Meritatissima. Gli voglio bene. Ricordo quando incidemmo insieme Come Neve”.

Tra i duetti più belli anche quello con una delle voci più belle di Napoli: Pino Daniele. Insieme hanno dato vita ad un vero e proprio capolavoro di suoni e voci, intitolato Vento di Passione. Proprio a proposito del suo imminente concerto presso il teatro napoletano ha dichiarato: “Avrei voluto mi vedesse Pino su quel palco. ‘Non fare cose di cui potresti pentirti’ mi diceva, invitandomi a cantare sempre con il cuore e meno con la voce. Sto imparando, sai, Pino?”.