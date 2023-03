Sciame sismico nei Campi Flegrei, 5 scosse in meno di un’ora

Sciame sismico Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalle ore 04:26 (ora locale) è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Sono stati rilevati 5 terremoti con magnitudo massima 1.5.

Sciame sismico Campi Flegrei

Gli ultimi due alle 6.02 e 7.32 di stamattina. L’evento più importante, localizzato nei pressi della villa comunale di Pozzuoli, alle 04:34, ora locale, alla profondità di 0,9 km.

L’ultimo sciame sismico il 10 febbraio durante la notte, quando sono state avvertite diverse scosse di terremoto. Si trattava di movimenti che rientravano nel normale fenomeno del bradisismo che interessa la zona.

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una prima scossa, di magnitudo 1.3, alle ore 00:52, seguita pochi secondi dopo da una più forte, di magnitudo 2.0 ad una profondità di 3 km. Un’altra lieve scossa (1.4) è avvenuta in mattinata, alle ore 5:22. Le scosse sono state avvertite dalla popolazione, in maniera anche abbastanza forte, come trapela dalle testimonianze rilasciate nel gruppo Facebook Quelli della zona rossa dei Campi Flegrei. “Due pesanti, due belle botte una dietro l’altra” – scrivono alcune utenti.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione la conclusione dell’evento iniziato alle ore 00:52 del 10/02/2023 e costituito in via preliminare da 8 terremoti di magnitudo compresa con magnitudo massima Md=2.0 localizzati nell’area dei CAMPI FLEGREI” – ha comunicato, tramite social, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

L’ultimo evento sismico in zona si è verificato lo scorso 5 febbraio. Il sisma di magnitudo 3.0, ad una profondità di 4 chilometri, aveva trovato il proprio epicentro in mare, al largo del Golfo di Pozzuoli.