Picchiato da 2 donne, la vittima in TV: “Ex moglie e fidanzata. Mia suocera filmava”

Ha fatto il giro del web il video registrato a Marano di Napoli dell’uomo picchiato da due donne, davanti ad una terza persona che filma la scena: del caso si è occupato anche il deputato Francesco Emilio Borrelli e la vittima, di nome Domenico, ha raccontato la vicenda in una delle ultime puntate de I Fatti Vostri, in onda su Rai 2.

Marano, uomo picchiato da due donne: il racconto della vittima

L’uomo è stato preso a schiaffi, calci e morsi oltre ad essere spinto fuori dalla finestra mentre veniva malmenato e strattonato da due donne. Il filmato è stato pubblicato sui social e diffuso attraverso le chat. Una sorta di gogna mediatica che si sarebbe aggiunta all’aggressione fisica subita.

Intervenuto in trasmissione, Domenico ha spiegato che ad aggredirlo, attirandolo in casa con una scusa, sarebbero state la sua ex moglie insieme all’ex fidanzata. Con loro anche un’altra donna e l’ex suocera del ragazzo, intenta a riprendere il pestaggio con il suo smartphone.

“Sono entrato in casa e mi hanno aggredito. C’erano la mia ex moglie con la madre, la mia ex fidanzata e un’altra ragazza. Pensano che abbia tradito la mia ex moglie ma non è vero. Quella sera stavo dormendo quando ho ricevuto un messaggio e diverse chiamate. Poi è stata mia sorella a svegliarmi. Le avevano detto che mio figlio non stava bene e si doveva portare in ospedale. Infatti sono andato lì in pigiama” – ha raccontato Domenico.

Con una scusa, dunque, lo avrebbero spinto a raggiungerle all’interno dell’abitazione: “La mia ex suocera riprendeva il tutto. Non ho reagito all’aggressione, conduco una vita tranquilla, sono contro la violenza. Ho un figlio da crescere ed è brutto che veda un padre che reagisce contro una donna. In quel momento ho pensato solo a scappare”.

“Mi hanno ricorso, hanno rubato il telefono e i soldi che avevo in macchina, 250 euro circa. Sono andato a denunciare la mattina seguente. Il video lo hanno pubblicato per umiliarmi, secondo loro chi non reagisce non è uomo, ma io mi sento abbastanza uomo a non reagire contro una donna”.