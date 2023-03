Levante pazza di Napoli: “Mi stravolge, la mia storia d’amore con lei è iniziata 13 anni fa..”

Levante a Napoli. La cantante è stata a Napoli per un evento a La Feltrinelli e ha fatto tappa alla pizzeria “Da Michele” dove ha mangiato una tradizionale pizza margherita. Il tutto è stato postato sui social da lei stessa.

Levante a Napoli: tappa da Michele

“La storia tra me e Napoli è iniziata 13 anni fa… e non è mai finita, lo so tutte le volte che metto piede in questa città che mi stravolge, sempre. La amo. Grazie MICHELE per la pizza più buona dell’universo“, si legge sui social.

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è una cantante e scrittrice siciliana. Nel 2001, cinque anni dopo la morte del padre, si trasferisce con la madre e i suoi fratelli a Torino. Il nome d’arte Levante nacque per scherzo con un’amica durante l’adolescenza, ispirandosi al protagonista del film Il ciclone di Leonardo Pieraccioni.

Nel settembre 2015 Levante ha sposato Simone Cogo, disc jockey e polistrumentista dei The Bloody Beetroots, a Castell’Alfero. In un’intervista per Vanity Fair del maggio 2017, ha dichiarato di essersi separata. Successivamente ha intrapreso una relazione con il cantautore Diodato, conclusasi nel 2019. Nel settembre 2021 ha annunciato di essere incinta del nuovo compagno, cui è legata da due anni. La loro primogenita, Alma Futura, è nata il 13 febbraio 2022.

Allo scorso Festival di Sanremo ha portato una canzone (“Vivo”) sulla depressione post partum, di cui lei stessa ha dichiarato di aver sofferto dopo la nascita della bimba.