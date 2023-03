Napoli, sembra un albergo ma è una casa di prostituzione: tra i clienti anche un prete

E’ stato scoperto e sequestrato dai carabinieri un B&b trasformato in una vera e propria casa di prostituzione al Centro Direzionale di Napoli: tra i clienti abituali anche un ex parroco del Casertano, già sotto processo per violenza sessuale sui minori. A renderlo noto è l’Ansa.

I carabinieri di Vairano Scalo, coordinati dalla Procura di Napoli, avrebbero scoperto il B&b a luci rosse proprio seguendo le tracce dell’ex parroco, già coinvolto in un altro procedimento giudiziario per il quale il pm di Santa Maria Capua Vetere ha chiesto 8 anni e 4 mesi di carcere.

Le sue ripetute soste presso la struttura del Napoletano avrebbero insospettito gli inquirenti che, a seguito delle indagini, sarebbero giunti all’amara scoperta: quella che apparentemente sembrava una struttura alberghiera non era altro che una casa di prostituzione, sia femminile che maschile.

Gestori e dipendenti del B&b promuovevano le loro attività anche attraverso annunci diffusi sul web, riservando le proprie camere a uomini e donne che intendevano prostituirsi. Nel corso delle indagini è emerso anche che il titolare della struttura percepiva il Reddito di Cittadinanza.

Sono quattro le persone indagate con l’accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Tre sono state sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, una al divieto di dimora in Campania. E’ stato disposto anche il sequestro preventivo della struttura.