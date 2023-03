Fontana Portus Julius. E’ stata scoperta una fontanina al centro del pavimento a mosaico del Portus Julius a Baia Sommersa.

Fontana Portus Julius: scoperta nella villa romana di Puteoli

Ad annunciarlo è la pagina Facebook del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: “I lavori in corso nel Portus Julius ci hanno portato a verificare le condizioni di un altro mosaico lì presente, a pochi metri da quello delle onde“.

“Si tratta di un pavimento a tessere nere con lastre di marmo colorato (Giallo Antico), irregolari e disposte disordinatamente. Lo stato di conservazione è molto limitato, ma si riconosce lo sviluppo nell’intera stanza, tramite le impronte conservate nella preparazione”. continuano.

“Ma la vera particolarità di questo pavimento è rappresentata da quella che riteniamo essere una piccola vasca, forse una fontanina, rivestita di lastre di marmo bianco e profonda almeno 50 cm. Ci testimonia l’importanza del vano e soprattutto nel trovarci di fronte non ad un ambiente di servizio del porto, ma di ricevimento e diletto“, scrivono.

“La lunga storia dell’area del Portus Julius è ancora tutta da scrivere: mentre noi continuiamo con le ricerche, vi trasmettiamo con queste immagini realizzate dai numerosi amici fotografi subacquei che documentano le meraviglie del Parco sommerso“, concludono.

Ritrovato mosaico ad onde dopo 40 anni

Il mosaico è stato riscoperto nel Parco sommerso di Baia un mosaico con cornice ad onde, in tessere nere e rosa su fondo bianco, che decorava una stanza di una domus nel Portus Julius.

Fu rinvenuto per la prima volta quasi 40 anni fa, poi le variazioni del fondale, con la scomparsa della posidonia e l’aumento dei livelli di sabbia, ne hanno fatto pian piano perdere le tracce, diventando un tesoro scomparso per tutti. Le ricerche condotte da due anni in questo straordinario sito hanno portato a riscoprirlo e ad analizzare una sequenza di ambienti fino ad ora ignota.