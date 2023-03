Gori celebra la donna attraverso un video: i traguardi dal 1600 ad oggi

Gori, Festa della Donna. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, che ricorre oggi, Gori ha deciso di celebrare l’impegno e la tenacia della figura femminile ripercorrendo, attraverso un video, alcune delle tappe più significative della sua emancipazione.

Gori, Festa della Donna: il video

Dal 1600 fino ai giorni nostri, dalla prima donna laureata alla prima donna Presidente della Corte di Cassazione, una storia di traguardi che punta dritto alle conquiste degli ultimi anni, in cui sempre più spesso le donne sono protagoniste dello scenario politico e istituzionale.

Una narrazione che ha scelto di porre l’accento sugli obiettivi desiderati, combattuti e raggiunti a seguito di lunghe lotte, ma anche un omaggio al coraggio e alla forza delle donne che ancora oggi, in molti contesti non lontano da noi, vivono in condizioni di disagio e difficoltà.

Come nascono le celebrazioni

Si festeggia e si è scelto proprio l’8 marzo poiché questa data rimanda tradizionalmente ad una tragedia accaduta nel 1908 che ha visto protagoniste le operaie di un’industria tessile: Cotton di New York. Queste donne, stanche di come venivano trattate, della situazione esistente e del poco salario mensile, nei giorni prima di quello che vi si festeggia, iniziarono uno sciopero per protestare contro tutto ciò. L’8 marzo poi, Mr. Johnson, il proprietario dell’industria, bloccò tutte le porte impedendo alle donne di uscire. Poi, rimaste bloccate, venne dato fuoco alla fabbrica e 129 operaie morirono bruciate vive.

In ricordo di questa tragedia, Rosa Luxemburg propose di ricordare questa data come giornata di lotta internazionale a favore delle donne. È usanza oggi di regalare la mimosa alle donne. Sicuramente la mimosa è utilizzata in questo giorno poiché è sinonimo di purezza, innocenza e soprattutto libertà.