Allerta meteo in Campania: temporali, grandine e vento forte

Allerta meteo in Campania 10 marzo 2023. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 6 alle 23.59 di domani, venerdì 10 marzo su tutta la Campania ad esclusione delle zone 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro).

Allerta meteo in Campania 10 marzo 2023

I temporali potranno essere intensi e repentini. Saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e potrebbero essere accompagnati da fulmini, grandine e raffiche di vento.

Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Prestare attenzione anche a possibili danni alle coperture e alle strutture provvisorie oltre che alla caduta di rami o alberi.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri Operativi Comunali e di prestare attenzione rispetto ai rischi previsti ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

Si segnala, in considerazione delle raffiche di vento e delle possibili grandinate la necessità di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture provvisorie esposte agli eventi atmosferici.

Previsioni per i prossimi giorni

Gli esperti de ilmeteo.it parlano di masse di aria temperate provenienti dall’Oceano Atlantico, che portano con sé anche un po’ di umidità che non sarà in grado di portare una vera e propria fase di maltempo, in particolar modo nel settore mediterraneo. Il cielo sarà tuttavia generalmente coperto di nubi, specialmente in corrispondenza del mar Tirreno. Le temperature saranno pressoché stabili o in lievissimo aumento, nell’ordine di uno o due gradi.

Tra giovedì 10 e venerdì 11 potrebbe però arrivare una perturbazione sulle aree tirreniche del Centro e del Sud. In merito a tale scenario, però, bisogna attendere gli sviluppi di questi giorni per dare conto di previsioni che abbiano un grado di affidabilità sufficiente. “Le temperature si manterranno miti – continuano i meteorologi – per il periodo praticamente su tutto il Paese, anzi in probabile rialzo dopo la metà della settimana. Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti”.