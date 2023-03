Si ferma la Circumvesuviana: passeggeri prendono le auto e accompagnano tutti

Anche questa mattina i passeggeri della circumvesuviana hanno dovuto fare i conti con l’ennesima interruzione di servizio per i treni diretti a Sorrento, rimasti fermi alla stazione di Pioppaino (Castellammare di Stabia) a causa di un guasto. Una vicenda che torna a ripetersi ma questa volta con un finale sorprendente: stando a quanto raccontato dalla pagina Circumvesuviana, guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti, alcuni passeggeri sarebbero tornati a casa per prendere le loro auto per poi recarsi nuovamente alla fermata per recuperare gli altri compagni di viaggio e accompagnarli sul posto di lavoro.

Circumvesuviana per Sorrento si ferma: i passeggeri prendono le auto e accompagnano tutti

I presenti hanno affidato il loro racconto alla pagina satirica dedicata alla Circumvesuviana. Nel post si legge: “Stamattina, all’alba, arrivo alla stazione di Pioppaino e scopro che i primi treni per Sorrento sono stati soppressi a causa di un guasto sulla linea. Tutti i viaggiatori del luogo – insegnanti, studenti, operai – dopo aver scoperto il fattaccio si riversano compatti all’esterno della stazione. C’è chi sostiene che a breve arriveranno degli autobus sostitutivi ma parte della folla è restia a fidarsi”.

“Ed ecco che, dopo alcuni secondi di confronto tra le parti, si decide di dare il via ad un’operazione militare destinata ad entrare nei libri di storia: alcuni dei viaggiatori tornano a casa per prendere la propria auto, promettendo di tornare a caricare tutti gli altri, non si lascia indietro nessuno, destinazione Sorrento”.

I passeggeri non si sono persi d’animo e hanno cercato insieme di trovare una soluzione accettabile, evitando di perdere ulteriore tempo in attesa di un bus non ancora arrivato sul posto. Quelli più vicini alle loro abitazioni si sono messi in cammino per recuperare le proprie auto, non abbandonando i loro nuovi e sventurati amici.

“Passano alcuni minuti e – quando le speranze di rivedere i propri eroi sembrano sparite – vediamo sopraggiungere alcune auto in fila indiana. Si fermano, iniziano a caricare i presenti, senza distinzione. Per un attimo Pioppaino sembra Dunkerque, con l’arrivo all’orizzonte di altri soccorritori automuniti”.

“In pochi secondi l’esterno della stazione viene ripulito, tutti sono stati tratti in salvo, l’operazione Pioppaino è stata portata a termine con successo. Se la circumvesuviana mette a dura prova la psiche di noi viaggiatori è anche vero che riesce a esaltare l’incredibile spirito di questo popolo. Tutti insieme, sempre e comunque”.