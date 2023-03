Contromano in motorino a Torre, bus costretto a frenare: anziano cade e si fa male

Momenti di paura questa mattina a Torre del Greco dove l’autista di un bus, per evitare di travolgere il conducente di un motorino, è stato costretto ad effettuare una brusca frenata: ferito un anziano, caduto a seguito dello schianto, e condotto in ospedale. A renderlo noto è l’Ansa.

Torre del Greco, bus frena per evitare un motorino: ferito un anziano

Il soggetto a bordo dello scooter avrebbe tentato un sorpasso contromano costringendo il conducente del bus a fermare improvvisamente la corsa in via Marconi: la brusca frenata avrebbe provocato la caduta di un anziano che si trovava a bordo.

Il centauro, a bordo del mezzo, si sarebbe subito dato alla fuga, facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale che, per ricostruire la dinamica della vicenda, hanno ascoltato la versione del conducente del bus.

Hanno, inoltre, assistito l’uomo rimasto ferito, in attesa dell’arrivo dei sanitari che lo avrebbero poi condotto in ospedale. La vittima, tuttavia, stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti stanno cercando di risalire anche al soggetto che avrebbe provocato il sinistro.

Nelle stesse ore la Polizia è intervenuta anche in via Roma a causa di un furto che ha interessato la nota gioielleria Altieri. Un gruppo di criminali si sarebbe introdotto all’interno del negozio, durante la notte, violando la saracinesca e distruggendo i vetri, per impossessarsi di gioielli ed orologi prima di darsi alla fuga.

Stando alle immagini della saracinesca accartocciata non deve essere stato poco il baccano causato dai malviventi che, però, hanno agito in modo quasi indisturbato. Le forze dell’ordine sono state dunque allertate in ritardo e quando sono giunte sul posto non hanno potuto fare altro che cominciare a fare i rilievi del caso per cercare di risalire agli autori del furto.