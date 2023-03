Torre del Greco, nonno Alessandro di 84 anni non riesce ad alzarsi dal letto: poliziotti lo aiutano

Nonno Alessandro di Torre del Greco. Ha 84 anni e non riusciva ad alzarsi dal letto. Così i poliziotti lo hanno aiutato e lui in cambio gli ha offerto un caffè per ringraziarli.

Nonno Alessandro di Torre del Greco aiutato dai poliziotti

E’ successo a Torre del Greco, e a darne la notizia sono stati loro stessi sulla Questura di Napoli: “Buongiorno da Alessandro e dagli agenti del Commissariato di Torre del Greco. Qualche giorno fa i poliziotti sono intervenuti in corso Vittorio Emanuele a Torre del Greco per la segnalazione di una persona anziana in difficoltà. Carmine e Ciro sono riusciti ad entrare nell’appartamento di Alessandro, di 84 anni, trovandolo allettato mentre lamentava forti dolori articolari; gli agenti lo hanno rasserenato aiutandolo ad alzarsi con l’aiuto di un bastone e l’uomo, davanti ad un caffè, ha raccontato loro qualche aneddoto della sua vita“.

Nonno Alessandro. I precedenti

Ha avuto un malore e solo il pronto intervento della Polizia gli ha salvato la vita. Un anziano è stato infatti salvato grazie alle manovre salvavita effettuate da alcuni agenti che erano stati chiamati dal nipote, spaventato perché vedeva il nonno privo di sensi.

Una bella storia che è stata raccontata dalla pagina Facebook della Questura di Napoli che ha anche postato una foto del nonno Alessandro che è stato dal salvato dai poliziotti:

“Buongiorno e buona domenica con una storia a lieto fine… stavano effettuando un controllo in via Vicinale Sant’Aniello quando Vincenzo e Agostino, agenti del Commissariato Pianura, sono stati attirati dalla richiesta di aiuto di un ragazzino perché il nonno aveva avuto un malore in casa. I poliziotti sono entrati nell’appartamento dove hanno trovato l’uomo privo di coscienza, e sono subito intervenuti effettuando le manovre di primo soccorso. In contatto con i medici del 118, hanno praticato un massaggio cardiaco che ha consentito, dopo diversi tentativi, di rianimare l’uomo che ha ripreso a respirare autonomamente“.