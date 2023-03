Il Commissario Ricciardi batte il GF Vip, 3.621.000 di spettatori: ma la nuova regia non piace

Il Commissario Ricciardi ascolti. La seconda puntata della serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni ha battuto tutti in tv. La Napoli degli anni Trenta conquista 3.621.000 di spettatori. I dati sono in calo per la seconda stagione della serie, molti fan lo attribuiscono al cambio di regia. Troppo lenta e poco appassionante per alcuni. La prima stagione era diretta da Alessandro D’Alatri, mentre questa seconda da Gianpaolo Tescari.

Nella serata di ieri, lunedì 13 marzo 2023, su Rai1 la seconda puntata della fiction Il Commissario Ricciardi 2 ha appassionato 3.621.000 spettatori pari al 19.7%. Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.25 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.432.000 spettatori pari al 9% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 834.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 692.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 La Figlia del Generale ha registrato 410.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 12 Anni Schiavo segna 182.000 spettatori con l’1%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 524 .000 spettatori con il 2.6%. Sul 20 Giustizia Privata ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su Rai4 A Day To Die registra .000 spettatori con il %. Su Iris Dunkirk ha ottenuto .000 spettatori con il %.

La scena tra Alfredo ed Enrica

– … Un altro.

– Che dite? Che cosa, un altro?

Mise fuori l’aria dai polmoni in un solo respiro.

– Un altro! C’è un altro, un’altra persona nella vostra vita. Non è forse così? Io, io… – si batté con l’indice sul petto – io vi ho visti. Ho visto che… Vi ho visti.

Enrica sentì gonfiare dentro di sé una rabbia infinita, la reazione all’orgoglio calpestato.

Quell’uomo, che l’aveva illusa e abbandonata; quell’uomo che aveva visto molte volte con la donna forestiera….

Strinse la mascella e sibilò.

– Voi, come vi permettete, voi, di dire a me che c’è un altro? Quale diritto avete? Mi avete mai detto, ho scritto, che mi volete bene? Io, io vi avrei aspettato chissà quanto, non lo capite? Bastava un gesto, un gesto solo e io… Ma a che serve? A che serve tutto questo… – Agitò la mano attorno, incoerentemente. Le lacrime le scendevano lungo le guance in un flusso inarrestabile. – A che serve tutto questo mare, me lo sapete dire? A che serve, il mare?

Con quest’ultima, assurda domanda si girò per andarsene.

(Anime di vetro – Maurizio de Giovanni)