15 marzo, Giornata della Disconnessione a Napoli: meno cellulari, più rapporti umani

A Napoli nasce la Giornata della Disconnessione, in programma per domani 15 marzo e presentata dall’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, con il presidente della Commissione Politiche Sociali Massimo Cilenti. Si tratta di un’iniziativa pensata per dialogare con gli adolescenti ed invitarli ad essere connessi prima con sé stessi, oltre che sui social.

A Napoli arriva la Giornata della Disconnessione

L’idea nasce dai dati agghiaccianti resi noti dagli esperti: il tempo trascorso sui social, dietro a tablet, smartphone e pc occupa praticamente il 42% della giornata, a cui si aggiungono 6/7 h di sonno. La vita “fuori dagli schermi” talvolta sembra quasi completamente azzerata con gravi conseguenze che portano alla disconnessione dalla realtà fino a quella emotiva.

A questo proposito l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Napoli e la Commissione Politiche Sociali hanno voluto lanciare una giornata di riflessione e di “azioni” in presenza dedicate al tema, servendosi della collaborazione di alcuni famosi influencer.

All’iniziativa hanno aderito: Silvia Aura, Renato Biancardi, Roberto Colella, Vincenzo Comunale, Gabriele Esposito, Gaié, Samurai J, Jeylillo, Valerio Jovine, Sara Penelope Robin, Dario Sansone, Nicola Siciliano. Nella giornata di domani, 15 marzo, tutti insieme, coordinati da Massimo Jovine, daranno il via ad una staffetta mediatica che farà rimbalzare sui social messaggi sull’importanza della disconnessione.

Tramite la musica, uno dei pochi canali di comunicazione ancora aperto con i ragazzi, questi artisti consiglieranno di non ridurre tutto a una realtà virtuale, di disconnettersi e connettersi nelle relazioni, nelle piazze, agli amici, di non isolarsi e difendersi dietro a uno schermo ma di vivere.

“Il quindici marzo è la Giornata della disconnessione. Ognuno di noi ha bisogno di disconnettersi dal proprio cellulare, dal tablet, dal computer e di imparare a stare con gli altri. Impariamo a stare con i nostri figli, con il nostro partner, dedichiamoci ai nostri familiari e ai nostri affetti. E’ una giornata importante per ascoltarci e soprattutto ascoltare il bisogno di essere connessi con le persone che amiamo” – ha dichiarato l’assessore Trapanese.

“Abbiamo avuto la collaborazione di tredici importanti influencer, artisti, rapper, giovani e meno giovani, per realizzare insieme questa campagna sui social con la quale vogliamo comunicare ai giovani l’importanza di disconnettersi. Seguiteci su canale istituzionale del Comune di Napoli e sui social degli artisti che hanno aderito alla campagna” – ha concluso.

“Le istituzioni sono evidentemente al passo con i tempi. L’idea dell’eccessiva connessione pervade la vita di tutti quanti e quindi abbiamo trovato uno strumento veloce per lanciare questo messaggio: quello dei social media, quello dei rapper e quello degli artisti che normalmente utilizzano questi strumenti per dialogare con gli adolescenti” – ha continuato il presidente della Commissione Massimo Cilenti.

Domani, dalle ore 10:00, in Sala Giunta si terrà anche il focus Iperconnessione o disconnessione? che vedrà la partecipazione della psicologa Loredana Borrelli, dello scrittore Alessio Carciofi (autore del libro Digital Detox) e di alcuni degli artisti coinvolti nell’evento.