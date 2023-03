Dalla mozzarella alla pasta, le specialità campane deliziano il mondo: export da record

Il cibo e le bevande della Campania continuano a riscuotere successo nel mondo intero: l’export dei prodotti agroalimentari campani vola letteralmente, come confermato dai dati resi noti da Coldiretti. Nei primi mesi dell’anno le esportazioni continuano ad aumentare, dopo un 2022 da record che ha i 5,2 miliardi di euro di valore con un incremento del 26%.

Cibo e bevande della Campania da record: i dati dell’export di Coldiretti

I dati relativi al commercio estero dell’Istat, aggiornati al IV trimestre, analizzati da Coldiretti Campania, riportano numeri straordinari per cibo, bevande e vino made in Campania, confermando un grande appeal sui mercati europei per oltre il 60%, mentre verso gli Stati Uniti e le Americhe viaggia quasi il 20% del totale.

A livello delle singole province, a conquistare il primato è Salerno, sgiorando i 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 25%. Grandi numeri anche per Caserta e Napoli: la prima segna un balzo record del 44%, la seconda spinge ancora forte con un +26%, raggiungendo 1,8 miliardi di valore esportato.

L’Irpinia è la più “lenta” sulla media regionale, con un incremento del 20% ma riesce a guadagnarsi comunque quasi 600 milioni di euro di esportazioni. Fanalino di coda è il Sannio con circa 140 milioni di euro e un incremento del 23%.

“La crescita del made in Campania è fortemente legato ai prodotti identitari, dalla pasta al vino, dalla quarta gamma alla mozzarella, dall’olio evo alle conserve di pomodoro, dalla carne al latte. Dove si difende la biodiversità territoriale, cresce la capacità di portare sul mercato prodotti di qualità e ad alto valore aggiunto. La nostra regione è conosciuta in tutto il mondo per la sua cultura, per il suo clima, per la sua bellezza e per il suo cibo. Ma occorre ancora spingere sull’eliminazione degli ostacoli alle imprese, investendo in infrastrutture materiali e immateriali, sfruttando l’occasione unica del Pnrr” – commenta Gennarino Masiello, presidente di Coldiretti Campania e vicepresidente nazionale.