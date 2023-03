“Lasciate le stazioni”: si ferma la metro di Napoli. ANM: “Ci sono persone sui binari”

Si ferma la Linea 1 della Metropolitana di Napoli: l’Anm ha comunicato la sospensione temporanea della circolazione sull’intera tratta. Al momento, dunque, i treni non effettueranno il consueto servizio.

Il blocco del servizio potrebbe durare ancora a lungo. Dagli altoparlanti delle stazione interessate, infatti, nelle ultime ore, si è diffuso un avviso rivolto agli utenti: “La circolazione dei treni è sospesa, si invitano i signori viaggiatori a lasciare le stazioni”.

L’ANM, attraverso un post diffuso sulla pagina Facebook ufficiale, ha chiarito le motivazioni legate alla sospensione della circolazione dei convogli: “Metro Linea 1, circolazione temporaneamente sospesa sull’intera tratta. Presenza persone non autorizzate sui binari della stazione Museo”.

Stando a quanto si apprende sarebbe in corso una protesta che si sarebbe estesa anche all’interno delle stazioni. Potrebbe trattarsi del movimento avviato dal Movimento di Lotta – Disoccupati 7 novembre che nelle ultime ore ha diffuso un post: “Quello che sta succedendo ora nel Palazzo San Giacomo e in piazza con i disoccupati dovrebbe far indignare e scattare tutti i compagni della città”.

“Un gruppo di disoccupati è sequestrato nei fatti dentro l’androne del Palazzo San Giacomo mentre tutto il movimento è alla metro Linea 1 di Cavour. Le istituzioni giocano sulla fame dei proletari. Non ci reprimeranno così”.

Poco prima l’azienda aveva comunicato anche la sospensione temporanea della linea C90. Mercoledì 22 marzo, invece, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 sarà l’impianto della funicolare Mergellina a rimanere chiuso per le prove funzionali annuali con ANSFISIA. L’ultima corsa è prevista per le ore 8:50 mentre la prima corsa post chiusura per le 13:10.

Per richiedere assistenza diretta l’Anm invita gli utenti a inviare un messaggio attraverso la pagina Facebook ufficiale oppure a contattare il numero verde 800639525. Invita, inoltre, ad adottare nei confronti dei conducenti comportamenti di rispetto e collaborazione, per favorirli nello svolgimento del servizio.