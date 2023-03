Non c’è posto per il ragazzo disabile, studenti rinunciano alla gita: “Tutti o nessuno”

Ha fatto il giro del web la storia degli studenti di Frigento, in provincia di Avellino, che hanno rinunciato alla gita scolastica di fine anno, con destinazione Barcellona, perché un loro compagno disabile era impossibilitato a partire: né il pullman né la nave risultavano attrezzate per garantirgli condizioni di sicurezza e benessere.

Studenti di Avellino rinunciano alla gita per il compagno disabile

La partenza era fissata per fine aprile ma sono stati i ragazzi stessi a rinunciare al tanto atteso viaggio di istruzione. “A Barcellona andiamo tutti o nessuno. Non accettiamo esclusioni” – hanno urlato a gran voce nel corso dello sciopero organizzato davanti all’istituto.

Carlo, il 18enne affetto da disabilità, avrebbe dovuto rinunciare al viaggio in quanto il pullman era sprovvisto di pedana e la nave, in partenza da Civitavecchia, non possedeva una cabina idonea. Di qui la solidarietà di tutti i suoi compagni che hanno deciso di rinunciare al viaggio pur di non lasciarlo da solo.

“Appena ci è stato comunicato il vincolo siamo rimasti male e molto delusi. Poi, però, la coesione ha facilitato la nostra scelta. Per noi la solidarietà non ha bisogno di un attestato. Il nostro è un gesto silenzioso, ma fatto con il cuore” – ha spiegato uno dei ragazzi a Il Mattino.

“Sono rimasto molto scosso scoprendo che nel 2023 esistano ancora certe limitazioni. Dopo anni di lockdown tutti aspettavamo con trepidazione questo viaggio, poi l’amarezza. Nei confronti dei miei amici provo tanta soddisfazione, li apprezzo moltissimo“ – ha dichiarato Carlo.

Di qui la promessa del dirigente scolastico Attilio Lieto: “Sono fiero dei miei ragazzi. Ci metteremo subito al lavoro per riorganizzare la gita che, naturalmente, faremo tutti insieme. Non posso che fare loro un plauso, hanno incarnato la mission del nostro istituto. Ritengo che l’inclusività abbia un valore fondamentale che dobbiamo trasmettere alle future generazioni”.