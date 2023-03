Torna l’Uovo Sospeso: per donare cioccolato ai bimbi bisognosi e cure gratis ai malati

Pasqua si avvicina e la Fondazione ANT si prepara a celebrarla nel segno della solidarietà e della condivisione lanciando l’Uovo Sospeso, sulla scia della tradizione napoletana del caffè sospeso.

Pasqua con l’Uovo Sospeso

Per il 45esimo anno consecutivo, fino all’8 aprile, i volontari della Fondazione torneranno nelle piazze italiane con i loro stand pieni di uova di cioccolato, al latte o fondente, colombe e tante altre prelibatezze. Ogni singolo acquisto contribuirà a regalare un sorriso a chi soffre davvero, sostenendo il lavoro dei tanti medici, infermieri e psicologi che ogni giorno offrono assistenza, cure e supporto alle persone malate di tumore.

Anche quest’anno, inoltre, torna l’Uovo Sospeso, mutuato appunto dalla tradizione partenopea del caffè sospeso. Con un’offerta minima di 15 euro sarà possibile donare un uovo di cioccolato di 500 grammi a realtà solidali del territorio, a scelta del donatore o suggerite dalla Fondazione.

Un gesto di doppia solidarietà in quanto oltre al dolce regalo, il donatore contribuirà a sostenere l’assistenza medico-specialistica gratuita a domicilio ai malati di tumore. Sul sito di ANT è possibile consultare l’elenco dei beneficiari per ogni zona e le modalità per donare.

Per quanto riguarda Napoli, quest’anno la delegazione ANT Campania ha deciso di fare rete con l’associazione L’Altra Napoli Onlus, impegnata dal 2005 in progetti di riqualificazione urbana, artistica e sociale del Rione Sanità e Forcella, con il coinvolgimento di centinaia di bambini. Proprio ai piccoli del quartiere potranno essere donate le uova acquistate.

Le uova possono essere acquistate nelle postazioni di piazza e nel Charity Point di Caserta ma è attivo anche lo shop online, con consegna a domicilio compresa, e su quello di Amazon. In questo modo i doni solidali possono essere ordinati e recapitati direttamente ai propri cari per celebrare la festività nel segno del bene comune. Infine ci si può rivolgere alla delegazione campana al numero 0816338318 o inviando una e-mail delegazione.napoli@ant.it.

“Nell’anno in cui celebra il 45esimo anniversario della sua fondazione, ANT vede ancora e sempre ben chiare le stesse priorità che hanno sempre animato il suo lavoro. Innanzitutto la rinnovata garanzia di un’assistenza capillare a migliaia di cittadini che soffrono e di uno strutturato programma di attività di sensibilizzazione e prevenzione” – spiega Raffaella Pannuti, presidente di Fondazione ANT.

“Ma anche ora, più che mai, la volontà di essere vicini a tutte le categorie più fragili della nostra società, dai profughi in fuga dai recenti conflitti ai giovani in cerca di una strada attraverso il servizio civile, passando per una terza età sempre più al centro delle politiche sanitarie e assistenziali. Perché la solidarietà non è davvero tale se non è per tutti”.