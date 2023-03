Salernitana, il presidente Iervolino: “Scudetto Napoli? Che non si festeggi in città”

L’imminente vittoria dello scudetto da parte del Calcio Napoli continua a creare inquietudine negli ambienti limitrofi alla città. Negli ultimi giorni si sono susseguite svariate esternazioni ufficiali da parte delle tifoserie campane, tutte volte ad invitare i conterranei a limitare i festeggiamenti per il tricolore partenopeo, invitandoli ad evitare esposizioni di vessilli azzurri dai balconi e festeggiamenti pubblici. Ultimo in ordine cronologico, il comunicato ufficiale da parte del gruppo ultras salernitano “Curva Sud Siberiano”, che in una nota ha chiesto esplicitamente ai tifosi del Napoli presenti in città, di riporre le sciarpe nei cassetti e festeggiare in sordina tra le mura delle proprie abitazioni.

Iervolino sullo scudetto del Napoli: “Gli Ultras hanno ragione, a Salerno non si deve festeggiare”

A loro si è associato il presidente del club Danilo Iervolino , che in un’intervista rilasciata a Il Mattino si è espresso così a riguardo: “Io sono per il terzo tempo, in cui dopo tutti vanno a bere una bibita insieme, ma una città che compete con gli azzurri nello stesso campionato cosa può fare? Può rispettare e plaudire, ma certo non festeggiare. Quindi per me quel comunicato esprime una cosa che trovo giustissima. Avete mai visto che una squadra di calcio festeggia con bandiere la vittoria di un’altra squadra?”.

Napoli-Salernitana il 29 aprile, gli azzurri potrebbero vincere il tricolore davanti ai ‘cugini’

Il patron granata, napoletano di nascita ed amico di Aurelio De Laurentiis, ha elogiato il cammino degli azzurri di Spalletti (“mi auguro arrivi in fondo anche in Champions”), ma ci ha tenuto a ribadire il concetto espresso dai propri tifosi in maniera chiara: “Io non ho mai visto nel campionato spagnolo che l’Espanyol festeggi perché ha vinto il Barcellona”.

Il calendario non viene però in soccorso degli uomini di Paulo Sousa. Il 29 aprile prossimo, infatti, proprio contro la Salernitana al Maradona il Napoli potrebbe ottenere la matematica certezza tricolore. Uno scherzo del destino che i ‘cugini’ granata eviterebbero volentieri…