Tre processi possono schiantare la Juventus: rischia 40 punti di penalizzazione

La Juventus rischia fino a 40 punti di penalizzazione, e non sarebbe lo scenario peggiore per la società di Torino. La stima si legge in un articolo del Corriere dello Sport che fa una somma delle possibili sanzioni nell’ambito dei tre filoni di inchiesta che hanno coinvolto i bianconeri, che devono rispondere come persona giuridica. Lo impone il capo di accusa sulla manipolazione del mercato, essendo la Juve quotata in Borsa.

LEGGI ANCHE – “Cristiano ha firmato”, la chat dimostra l’esistenza della carta Ronaldo. Gli effetti sul Napoli

La Juventus rischia una penalizzazione di 40 punti

Se la giustizia ordinaria deve seguire i propri tempi, quella sportiva deve sicuramente procedere più spedita e giungere ad una rapida soluzione. È necessario stabilire quale debba essere la posizione della Juventus ai fini del posizionamento nella classifica di Serie A e dunque anche nelle competizioni europee.

Per Andrea Agnelli e gli altri 11 ex dirigenti si prospetta la conferma del deferimento ed eventuali aggravamenti, la Juventus deve fare i conti con tre diversi filoni d’inchiesta. Il primo è quello delle plusvalenze, in virtù di cui è stata già penalizzata di 15 punti, ma bisogna considerare anche gli scandali sugli stipendi e le collaborazioni con gli altri club.

Potrebbe essere contestata ancora una volta la violazione dell’articolo 4.1 del codice di giustizia sportivo su lealtà, probità e correttezza. Inoltre l’articolo 31 sulle violazioni in materia gestionale ed economica con l’aggravante dell’articolo 14, ossia avere indotto altri a violare le norme. Il 19 aprile è una data cruciale, dove il terzo grado di giudizio confermerà o revocherà i 15 punti di penalizzazione. Entro fine aprile sempre la giustizia sportiva si pronuncerà in primo grado sugli altri due filoni, dove la Juve rischia di raggiungere in totale dai 30 ai 40 punti di penalizzazione. Il 10 maggio invece l’udienza davanti al gup Tribunale di Torino per il processo ordinario, probabilmente il più temuto dalla Juve.