Festa Scudetto Napoli, Manfredi annuncia la data: spettacoli in ogni quartiere

Continuano i preparativi per l’imminente festa Scudetto che il Calcio Napoli si appresta a conquistare, e che coinvolgerà milioni di persone. Il Comune di Napoli ed il Prefetto continuano a discutere ed organizzare la logistica di un evento senza precedenti, che provoca non poche preoccupazioni in termini di ordine pubblico. L’obiettivo è quello di piazzare un palco in ogni quartiere, coordinandoli con quello centrale che sarà inevitabilmente a piazza Plebiscito. Il sindaco partenopeo Gaetano Manfredi ha annunciato quella che sarà con tutte le probabilità la data del grande evento: il 4 giugno.

Festa Scudetto, Manfredi: “Preoccupati per la festa ‘spontanea’”

“E’ chiaro che da un lato ci sarà una festa spontanea, un entusiasmo spontaneo nel quale c’è ovviamente un problema di ordine pubblico ed anche di responsabilità dei cittadini – ha detto il primo cittadino – dall’altro c’è la festa, che probabilmente sarà il 4 giugno, che, per una scelta fatta anche da parte mia, sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città e ci sarà un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale in piazza Plebiscito”.

“Poi – ha aggiunto – c’è ovviamente il tema dell’ordine pubblico per la gestione degli spazi e degli accessi che è sotto l’egida della Prefettura e della Questura e stiamo lavorando insieme per garantire la massima partecipazione in sicurezza che è il nostro obiettivo così come garantire un’espressione di gioia che tutti vogliamo”.