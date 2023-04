Victor Osimhen rassicura i tifosi del Calcio Napoli in merito al suo infortunio. Il centravanti nigeriano ha infatti rilasciato alcune dichiarazioni al Tg5, parlando dei tempi di recupero dalla lesione all’adduttore: “Non è nulla di grave ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Contro il Milan in Champions ci sarò”.

Infortunio Osimhen: il giocatore rassicura i tifosi

Musica per le orecchie dei supporters partenopei, preoccupati per le condizioni del proprio idolo. Sul sogno Scudetto il numero 9 si è espresso così: “Tutti ci stiamo impegnando al massimo per realizzare il nostro sogno. All’inizio della stagione in pochi credevano in noi. Siamo vicini all’obiettivo, e non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà. I tifosi azzurri sono travolgenti, straordinari. Non ho mai ricevuto tanto amore, e non vedo l’ora di festeggiare con loro allo stadio e per le strade della città lo Scudetto”.

Spalletti farà sicuramente a meno di lui per le prossime due gare di campionato: contro il Milan al ‘Maradona’ e nella trasferta di Lecce di venerdì prossimo spazio alla staffetta tra Simeone e Raspadori, che intanto scalpitano. L’argentino, idolo dei tifosi azzurri nonostante le poche partite giocate, non vede l’ora di tornare a realizzare gol importanti come ad inizio stagione, mentre l’ex Sassuolo è finalmente tornato a completa disposizione della squadra ed è pronto a dare il proprio contributo.

Osimhen: “Basta razzismo, parlate ai vostri figli e ditegli che è sbagliato”

Osimhen ha parlato anche di razzismo, un fenomeno che purtroppo non sembra placarsi e che i calciatori vivono spesso in prima persona quando giocano in trasferta: “Non penso che sia qualcosa che si possa fermare, ma utilizzerò tutti i mezzi a mia disposizione affinché venga sconfitto. Non è bello essere giudicato per il colore della tua pelle, per la tua faccia o per il tuo corpo. I genitori devono parlare con i propri figli, fargli capire che è sbagliato. Ho la mia compagna bianca, così come molti amici, e li amo tutti. Questa cosa deve finire”.