Sarà una Pasqua natalizia a Napoli e in tutto il Sud: ondate di gelo e pioggia

Le previsioni meteo di Pasqua e Pasquetta non offrono scenari incoraggianti soprattutto a Napoli e più in generale per l’intera Campania e il Sud Italia. Come preannunciato dalle prime tendenze, stando agli ultimi aggiornamenti, al Centro-Sud si alterneranno vere e proprie ondate di freddo, regalando un clima quasi tipicamente invernale.

Meteo Pasqua e Pasquetta: freddo a Napoli, in tutta la Campania e al Sud

Già gli ultimi giorni trascorsi sono stati molto perturbati e freddi, con temperature in netto calo, ma stando alle previsioni fornite dal meteorologo Antonio Sanò, fondatore de Il Meteo, nelle prossime ore una nuova perturbazione investirà il Paese, da Nord a Sud.

“Sono attese piogge sparse specie su Liguria, zone padane occidentali, Alpi e Prealpi. Avremo gli ultimi fiocchi di stagione poi, probabilmente, dalla prossima settimana il caldo primaverile divamperà su tutta Italia“ – ha spiegato Sanò.

Quanto alle condizioni climatiche nel Mezzogiorno ha detto: “La perturbazione del Nord raggiungerà anche il centro. Domani il maltempo si fermerà tra Toscana, Lazio e poi velocemente dal mattino si sposterà verso il Sud che, dopo una tregua molto breve, rivedrà la pioggia e anche la neve fino ai 1300 metri. Sarà una Pasqua natalizia da Napoli in giù“.

Il giorno di Pasqua dovrebbe rivelarsi meno piovoso ma comunque instabile: “La bassa pressione responsabile del maltempo lascerà il nostro Paese domenica ma l’atmosfera resterà instabile. La domenica di Pasqua sarà molto variabile al Meridione e localmente anche sulla fascia adriatica”.

Una condizione che si estenderà anche al giorno di Pasquetta: “Il lunedì dell’Angelo è confermato in miglioramento ma ancora un po’ capriccioso. Prevediamo un bel sole al mattino quasi ovunque, disturbato però improvvisamente da temporali a macchia di leopardo nel pomeriggio. I fenomeni saranno più probabili al Centro-Sud e a ridosso della dorsale appenninica”.

Il cambio di rotta è previsto soltanto nella giornata di martedì quando farà il suo ingresso nel nostro Paese l’anticiclone africano riportando nuovamente i termometri su valori pienamente primaverili.