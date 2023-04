Ruba la bandiera del Napoli da un balcone, l’appello: “E’ di un bimbo che ha perso la madre da poco”

Una bandiera del Napoli è stata rubata nei giorni scorsi da un balcone di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Il gesto però ha provocato indignazione tra gli utenti perché apparteneva ad un bimbo di 8 anni che ha da poco perso la giovane madre.

Bandiera del Napoli rubata: il video del furto

A lanciare l’appello è stato Francesco Emilio Borrelli, deputato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, che ha condiviso anche il video ripreso dalle telecamere di sicurezza esterne dell’abitazione dove si vede il momento del furto. Si vede una persona che arriva, afferra la bandiera esposta al balcone e la tira, per poi portarsela. “La vigliaccata di Pasqua. Farabutti senza scrupoli, solo così posso chiamare l’autore o gli autori di questo furto. Persone senza cuore che non si fermano davanti a nulla. Quella bandiera rappresentava un momento di gioia in un periodo difficile per un bambino di soli 8 anni, adesso anche questa piccola felicità è stata strappata via. Quel trofeo rubato dovrebbe far vergognare i ladri e non farli gioire quando il Napoli vincerà lo scudetto. Un gesti vile, non tanto per il costo dell’oggetto portato via, ma per il danno emotivo. Stiamo assistendo ad una deriva di degrado e inciviltà senza freni che attraversa Napoli e tutta la sua provincia. Spero solo che questi delinquenti si ravvedano e restituiscano la bandiera rubata”, ha commentato Borrelli.

Ieri il padre del bimbo ha scritto a Borrelli: “Salve deputato, sono il papà del bambino a cui hanno rubato la bandiera del Napoli. Grazie per il sostegno che ci ha dato. Volevo dirvi che ho rimediato così, dicendo a mio figlio che ho fatto a cambio con lo striscione molto più bello….“.