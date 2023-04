ULTIM’ORA. Dramma a Napoli: trovato il cadavere di un uomo in un giardino

Dramma a Napoli dove questa mattina, nel quartiere di Posillipo, è stato ritrovato il cadavere di un uomo, morto per cause ancora da accertare. A renderlo noto è l’Ansa.

Napoli, a Posillipo trovato il cadavere di un uomo

Il corpo privo di vita è stato rinvenuto all’interno di un giardino, nell’ex circolo delle Poste, in via San Pietro ai due Frati. La vittima è stata ritrovata sul suolo già senza vita. Dovrebbe avere all’incirca 45/50 anni stando ai primi aggiornamenti ma al momento l’uomo non è stato ancora identificato

Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso. Non si conoscono le cause del decesso ma in questa prima fase nessuna pista è esclusa: potrebbe trattarsi di un suicidio così come di un omicidio. Saranno le indagini ad accertarlo. I militari, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono in attesa del medico legale.

Una vicenda che ricorda quella dello scorso fine febbraio quando, sulla spiaggia di Torre Annunziata, un pescatore del posto aveva avvistato il cadavere di un 46enne di Gragnano. Al collo aveva una corda legata ad un masso, probabilmente nel tentativo di far sprofondare il cadavere, e presentava alcune ferite alla testa e alle braccia, causate probabilmente con un martello o una spranga. Tutti indizi che hanno spinto gli inquirenti a convalidare la pista dell’omicidio.