La Mastronardi sposa il suo primo amore: proposta a Positano, matrimonio in Campania

Alessandra Mastronardi si sposa questa estate: è l’annuncio fatto dall’attrice napoletana che convolerà a nozze con Gianpaolo Sannino, con una cerimonia che si terrà in Campania il prossimo luglio. Il paesaggio campano farà da cornice al grande giorno della coppia che ha gia scelto lo splendido scenario della Costiera Amalfitana per l’emozionante proposta di matrimonio.

Alessandra Mastronardi si sposa: il matrimonio in Campania

Alessandra e Gianpaolo sono legati ufficialmente da poco tempo ma il loro primo incontro risale a 17 anni fa. Erano due ragazzi molto giovani che si sono poi allontanati, finendo per poi ritrovarsi anni dopo. A raccontarlo è la Mastronardi in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Da due anni sto con Gianpaolo, ci sposiamo a luglio. Ci siamo conosciuti 17 anni fa. E’ una storia molto particolare, ogni volta che ne parliamo nessuno ci crede”.

“Ci siamo rincorsi per una vita. Ci sentivamo ogni tanto, una volta all’anno, a volte anche mai. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Perciò ci incontravamo per caso. La prima sera che abbiamo passato insieme, quando ci siamo conosciuti, gli dissi ‘ho visto noi tra 20 anni'”.

La fatidica proposta di matrimonio è arrivata mentre si trovavano in un ristorante a Positano: “Avevo intuito che sarebbe successo qualcosa quando mi ha invitato a cena a Positano, uno dei suoi posti del cuore, in una trattoria bellissima, anni ’50. Ci siamo messi entrambi a piangere, tanto”.

Anche il matrimonio sarà celebrato in Campania: “Ci sposeremo nella nostra terra, in Campania. Ma non svelerei troppi dettagli sennò mi sa che saremmo in troppi. C’è anche il sogno di avere dei figli. Sarei contentissima se accadesse”.