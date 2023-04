Meraviglia sul Vesuvio, senza rifiuti dopo Pasquetta: i cittadini hanno ripulito tutto

Quasi ogni anno, dopo il giorno di Pasquetta circolano sul web le foto del Vesuvio inondato dai rifiuti, lasciati sul suolo dopo le tradizionali scampagnate, ma quest’anno l’area che circonda il cosiddetto Gigante Buono si è distinta per motivi ben diversi: è stata del tutto ripulita dai cittadini tornando a risplendere in tutta la sua bellezza. Una prova di buonsenso e grande civiltà da parte di tutta la comunità.

Dopo Pasquetta il Vesuvio risplende: l’area ripulita dai cittadini

Se negli scorsi anni, subito dopo le festività, la zona posta ai piedi del Vesuvio appariva stracolma di rifiuti e sacchetti di ogni genere, stavolta viene fuori l’esatto contrario grazie a chi, pur festeggiando il Lunedì in Albis in allegria, non è scappato via lasciando immondizia ovunque.

A confermarlo è l’associazione Primaurora attraverso un post diffuso sui social: “Possiamo senza ombra di dubbio affermare che l’Ecopasquetta 2023 è stata un gran successo e che le attività di sensibilizzazione e monitoraggio che abbiamo portato avanti hanno dato i risultati attesi. Infatti, al di là di qualche sacchetto orfano abbandonato in bosco (che abbiamo prontamente recuperato), il resto dei rifiuti sono stati tutti idoneamente raccolti e portati nei punti di raccolta“.

“I nostri complimenti vanno ai tanti ragazzi che si sono comportati in modo splendido ed hanno fatto il proprio dovere nei confronti dei luoghi che li hanno ospitati. Al di là di pochi incivili, di fatto la Pasquetta rappresenta anche un giorno in cui tante persone riscoprono la bellezza del passare del tempo immersi nella natura e quando questa riscoperta avviene con il giusto rispetto nei confronti dell’Ambiente è sempre un gran piacere per tutti”.

“I nostri ringraziamenti vanno ai Carabinieri Forestali ed al Comune di Torre del Greco (che a breve recupererà i rifiuti stoccati in appositi punti) che come sempre ci hanno dato il loro supporto e soprattutto ai tanti ragazzi e famiglie che hanno dimostrato che il popolo vesuviano sa essere molto migliore di quello che troppo spesso si vuole far pensare”.

Una simile vicenda aveva riguardato qualche anno fa il Parco della Gaiola che per la prima volta, in quasi 20 anni, nel giorno di Pasquetta appariva completamente pulita, senza alcun rifiuto, lontana da quell’inciviltà che l’aveva “sporcata” per troppo tempo.