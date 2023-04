Questo articolo esaminerà i migliori siti di scommesse online prendendo in considerazione il catalogo degli eventi sportivi disponibili, le promozioni, e i bonus sullo sport.

Tra tutti i siti scommesse analizzati, spicca Leo Vegas, sito pluripremiato a livello internazionale, con l’app per mobile migliore di tutti.

È importante sottolineare che tutti i top bookmakers citati in questa pagina vantano un’ottima assistenza clienti e hanno la licenza ADM, ex AAMS, cioè sono tutti regolamentati in Italia, rispettano le leggi del nostro Paese.

Analizziamo adesso i migliori cinque casinò online che hanno la sezione scommesse.

I migliori siti scommesse sportive in Italia

Leo Vegas : il miglior sito scommesse in assoluto

Bwin : sito di scommesse con più sport su cui scommettere

William Hill : il sito di scommesse sportive più famoso al mondo

888 : le migliori promozioni sulle scommesse sportive

Eurobet Casinò : il migliore per l’ippica

StarCasinò : catalogo giochi ricchissimo

Netbet : vasta selezione di slot

1. Leo Vegas – Miglior sito di scommesse italiano per mobile

L’Agenzia delle Dogane dei Monopoli (ADM) ha constatato la regolarità e completezza della documentazione e delle garanzie presentate da Leo Vegas Gaming Plc (P.IVA MT 2158 4020) e ha pertanto rilasciato la concessione numero 15011. Questa licenza garantisce ai clienti di Leo Vegas Gaming Plc il pieno rispetto della regolamentazione italiana in materia di gioco a distanza. Termini e Condizioni generali di Leo Vegas.it

Pro:

Migliore app per scommesse

Cinque ottime promozioni per lo Sport

Circa 20 discipline sportive su cui scommettere

25 giri gratis senza deposito

Oltre 1.000 slot

Contro:

Non è presente l’ippica

Per capire come mai Leo Vegas si trova al primo posto di questa classifica basta elencare i riconoscimenti che questo sito di scommesse, attivo dal 2012, ha ottenuto nel corso degli anni.

Eccoli:

“Online Gaming Operator of the Year” – Int. Gaming Awards (2022)

“Online Casino” – Global Gaming Awards (2022)

“Mobile Casino Product” – EGR Nordics Awards (2021)

“Casino of the Year” – Casino Grounds Awards (2021)

“Mobile and Casino Operator” – EGR Awards (2020)

Da sottolineare la qualità dell’applicazione per mobile, premiata già due volte.

Catalogo scommesse e giochi: 4,8/5

Gli sport su cui è possibile scommettere sono una ventina e sono presenti anche gli esport. Si può scommettere anche su eventi extra-sportivi come Oscar del cinema o Eurovision.

Come tutti i migliori siti di scommesse sportive, naturalmente anche Leo Vegas consente di piazzare puntate dal vivo. La sezione Sport è chiaramente suddivisa in varie sottocategorie, per esempio eventi Live, In Arrivo, ecc. Non sono presenti gare di ippica né scommesse virtuali.

Per quanto riguarda il casinò, con Leo Vegas difficilmente ci si annoia visto che conta oltre 1.000 slot machine e tante versioni dei più popolari giochi da tavolo, per esempio 40 varianti di roulette, 30 di blackjack, 20 game show.

Naturalmente, come altri siti scommesse si può giocare anche con croupier dal vivo.

Bonus e promozioni Sport: 4,9/5

Leo Vegas prevede il seguente bonus di benvenuto sul primo deposito per i nuovi clienti: 50% fino a 50 € con un versamento minimo di 10 € (quota minima 1.80).

Per quanto riguarda le promozioni, attualmente ce ne sono cinque:

Sport Premium Mensile: fino a 500 € di bonus al mese accumulando punti con le scommesse sportive

Leo Pronostico: 500 € di bonus in palio per chi pronostica correttamente dei risultati

Speciale Calcio Italiano: 10% in più sulle vincite per chi scommette da mobile su Serie A e Serie B

Leo Vegas Live Club: vincite potenziate per chi scommette da dispositivi mobili

A Tutta Inter: vincite potenziate per chi gioca live l’Inter

Bonus e promozioni Casinò: 4,9/5

Per quanto riguarda il casinò, Leo Vegas propone un bonus di benvenuto del 100% fino a 1.000 € diviso in tre fasi.

Irresistibili, poi, i 25 giri gratis senza deposito.

Tantissime anche le promozioni presenti che dipendono dai giorni e dall’orario in cui si gioca. Ne ricordiamo solo alcune:

Slot Plus: bonus del 50% fino a 100 € sui depositi dal lunedì al venerdì

Live Plus: bonus del 50% sulle ricariche fino a 150 €, tutti i giorni sul casinò live

Lunch Time: giri gratis dalle 12:00 alle 14:00

Aperitivo Time: giri gratis dalle 18:00 alle 20:00

Egypt Night: 15 giri gratis dalle 21:00 alle 01:00 dal lunedì al venerdì

Super Night: bonus fino a 75 € martedì e giovedì per depositi dalle 21:00 alle 01:00

Metodi di pagamento: 4,8/5

Ricordando che su Leo Vegas il deposito minimo è di 10 €, elenchiamo qui i metodi di pagamento accettati:

Skrill

Neteller

Carte di credito/debito Visa e Mastercard

Postepay

ApplePay

Paysafecard

PayPal

Sofort

Klarna

Trustly

Bonifico bancario

Valutazione finale del casinò online: 4,9/5

Gioca da mobile con Leo Vegas, la migliore app per il betting.

2. Bwin – Miglior sito scommesse sportive per selezione di eventi sportivi in Italia

Pro:

40 sport su cui scommettere

Live streaming degli eventi sportivi

Ottimi bonus e promozioni per lo sport

App per dispositivi mobili

Decine di giochi da casinò esclusivi

Contro:

Poche versioni di poker presenti

Bwin è uno dei siti scommesse sportive senz’altro più conosciuti sul mercato italiano.

Negli anni è stato sponsor di Europa League, Conference League, Real Madrid, Bayern Monaco, e Inter Milan. Fa parte del gruppo Entain, un gigante del settore che comprende anche piattaforme come Eurobet, Gioco Digitale, Ladbrokes.

Catalogo scommesse e giochi: 4,9/5

Bwin consente di scommettere su circa 40 discipline sportive: oltre alle più popolari, troviamo cricket, snooker, freccette, ecc. Ci sono centinaia di eventi presenti in ogni momento.

A differenza della maggior parte dei siti scommesse, su Bwin è possibile anche seguire gli eventi sportivi in streaming. Si può scommettere anche sulla politica, per esempio sul vincitore delle elezioni presidenziali USA e sull’intrattenimento.

Per quanto riguarda la sezione casinò, colpisce la presenza di decine di giochi esclusivi Bwin e di decine di giochi con jackpot ricchissimi, anche superiori a 1,5 milioni di euro.

Sono oltre 100 i giochi dal vivo, tra cui 20 tavoli di blackjack e 23 game show. Sono presenti anche giochi di carte come burraco, briscola, scopa, tressette, ecc.

Bonus e promozioni Sport: 4,8/5

Il bonus benvenuto per il casinò di Bwin è fino a 260 € a cui vanno aggiunti 30 free spin sulla slot Book of Kings.

Tutto questo con un deposito minimo di 10 €.

Il bonus è articolato in questo modo: 50% fino a 100 € più 10 € per 15 settimane, più 30 giri gratis, più 10 € sulla prima scommessa.

Per chi è già cliente, durante gli ultimi mesi abbiamo visto diverse promozioni come:

Sfida Champions: bonus per ogni sfida vinta

Quote Maggiorate: Scommesse a quote maggiorate ogni giorno

Top Club: vincendo le scommesse su determinati eventi, si possono ricevere maglie di squadre di Serie A, Serie B, Premier League, altri importanti club europei

Multiple Maggiorate: Fino a 30% in più sulle vincite rispetto a una classica multipla

Bonus e promozioni Casinò: 4,8/5

Il bonus di benvenuto per il casinò prevede il 100% fino a 200 € e 50 free spin su Book of Ra Deluxe.

C’è poi un bonus specifico per il poker: 100% fino a 300 €. Le promozioni per i clienti sono davvero tantissime, ne ricordiamo solo tre:

Slot Races giornaliere con centinaia di giri gratis in palio

Il Quizzone del Venerdì con 100.000 € in palio

Trivia Show: ogni giorno un montepremi di 1.000 €

Metodi di pagamento: 4,8/5

Il deposito minimo su Bwin è di 10 €. Ecco invece i sistemi di pagamento supportati:

Carte di credito/debito Visa, Mastercard, Maestro

Postepay

Paysafecard

PayPal

Apple Pay

Sofort

ePay

CashtoCode

Trustly

Bonifico bancario

Valutazione finale del casinò online: 4,8/5

Scommetti su una delle 40 discipline sportive presenti su Bwin

3. William Hill – Bookmaker più antico e famoso tra tutti i migliori siti scommesse online

Pro:

Ottima app per mobile

Tanti eventi extra sportivi su cui scommettere

Streaming live degli eventi sportivi

Bookmaker attivo dal 1934

Contro:

Non sono presenti eventi Virtuali

William Hill non ha bisogno di presentazioni: si tratta probabilmente dell’operatore più noto al mondo nel mercato delle scommesse sportive.

Basti pensare che il gruppo è stato fondato nel lontano 1934 e oggi è presente in oltre 40 Paesi, un vero record.

Catalogo scommesse e giochi: 4,7/5

Su William Hill lo scommettitore trova 24 sport, tra cui automobilismo, badminton, hockey, esport.

Anche su questo sito di scommesse è possibile scommettere su eventi non sportivi, per esempio sul film vincitore dell’Oscar, ma anche sul miglior attore, migliore attrice e tanto altro ancora. Gli eventi live possono essere seguiti anche in streaming.

Per quanto riguarda il casinò, troviamo le sezioni Slot, Jackpot, Bingo, Poker, Vegas e Live: in quest’ultima, il giocatore trova, tra l’altro, 27 diverse roulette e 17 versioni di blackjack.

Bonus e promozioni Sport: 4,8/5

Il bonus di benvenuto per lo Sport è composto da tre parti: 5 € in bonus scommesse, poi 20 € in game bonus e fino a 200 € sul primo deposito.

Le promozioni per chi è già cliente sono davvero tantissime, ne abbiamo contate ben 10. Eccone alcune:

Quote maggiorate su alcuni eventi

Bonus multipla integrato in schedina e valido per tutti gli sport

Podio Assicurato: se l’automobilista dato per vincente arriva secondo, William Hill rimborsa fino a 30 €

Quote Flash con una notevole maggiorazione ma per poco tempo

Bonus e promozioni Casinò: 4,7/5

Anche il bonus di benvenuto sul casinò di William Hill è triplo: 20 € in game bonus subito, poi bonus cash fino a 1.000 € e infine 200 free spin. Le altre promozioni prevedono:

La Caccia all’Oro: una finestra pop up può aprirsi in qualsiasi momento premiando il giocatore con bonus cash

William Hill Club: il giocatore raccoglie i punti che poi possono essere convertiti in bonus

Game Show: 5 € in bonus cash sui game show del provider Evolution

Le Emozioni della Roulette: 5 € in bonus cash sulle roulette di Evolution

Bonus Twister: diverse promozioni ogni giorno

Metodi di pagamento: 4,7

Il deposito minimo su William Hill è di 10 € oppure 30 € nel caso del bonifico bancario. I metodi di pagamento accettati sono:

Carte di credito/debito Visa e Mastercard

Paysafecard

Postepay

Neteller

PayPal

Skrill

Bonifico bancario

Valutazione finale del casinò online: 4,7/5

Scommetti su tutti gli eventi sportivi con l’affidabilità di William Hill

4. 888 Sport – Sito scommesse online d’Italia con più promozioni

Pro:

Numerosissime promozioni sullo Sport

Bonus senza deposito per casinò e poker

Live streaming degli eventi sportivi

App per mobile

Contro:

Solo 14 sport su cui scommettere

Condizioni complicate per riscattare alcuni bonus

888 Casino nasce nel 1997, è stato uno dei primi casinò online al mondo. Il sito web è risultato vincitore dell’EGR Operator of the Year 2021 e 2022. La sezione 888poker collabora con le World Series of Poker, tra i tornei più importanti sul mercato mondiale.

Catalogo scommesse e giochi: 4,6/5

Su 888 sono presenti 22 discipline sportive su cui scommettere. Non ci sono esport né eventi virtuali, in compenso gli scommettitori possono seguire in streaming live le competizioni su cui effettuano le proprie puntate.

Per quanto riguarda il casinò, bisogna evidenziare soprattutto la presenza di numerosi giochi dal vivo che comprendono, tra l’altro, circa 70 diverse roulette, oltre 100 tavoli di blackjack, circa 50 di baccarat e 28 giochi esclusivi 888. Circa 100 i giochi con jackpot.

A differenza di altri siti scommesse 888 offre anche una sezione poker particolarmente curata con possibilità di partecipare costantemente ai tornei.

Bonus e promozioni Sport: 4,7/5

Il benvenuto di 888 per lo Sport consiste in un bonus del 100% sulla prima ricarica (minimo 10 €) fino a 100 € e 5 € di bonus casinò. Le promozioni sulle scommesse sono davvero numerose, ne elenchiamo solo alcune:

Champions League: bonus di 5 € sulle scommesse di Champions League

Toto 8: 888 € in palio ogni settimana per chi pronostica correttamente le partite selezionate

Doppia Vincita: per alcune scommesse si ricevono 5 € di bonus ogni giorno

Bonus del 100% sulla prima scommessa NBA perdente

Bonus e promozioni Casinò: 4,7/5

Per il casinò, 888 offre 20 € alla registrazione, senza deposito. Altri 8 € gratis senza ricaricare sono previsti per il poker.

Il bonus benvenuto è del 125% fino a 500 € con un versamento minimo di 10 €. Un altro bonus benvenuto specifico per il poker è del 100% fino a 500 €.

Per quanto riguarda le altre promozioni attive ci sono attualmente:

Jackpot garantiti ogni giorno del valore medio di 6.150 €

Ruota della Fortuna: giro gratis sulla Ruota della Fortuna con premi garantiti

Altre promozioni (bonus extra e cashback) sono specifiche per il poker.

Metodi di pagamento: 4,7

I sistemi di pagamento accettati su 888 Sport sono:

Carte di credito/debito

Apple Pay

Bonifico bancario

Postepay

Skrill

Neteller

PayPal

Paysafecard

Valutazione finale del casinò online: 4,7/5

Clicca e sfrutta tutte le promozioni di 888 Casino

5. Eurobet Casinò – il miglior sito di scommesse AAMS in Italia per giocare ai cavalli

Pro:

Sezione Ippica molto ricca

Due app per mobile: casinò e scommesse

30 free spin alla registrazione

Streaming degli eventi sportivi

Contro:

Bonus sulle scommesse non eccezionali

Pochi giochi live

Eurobet opera in Italia dal 2006. Molti conoscono il marchio non solo per il sito web, ma anche per i 900 punti vendita fisici italiani e per le tante sponsorizzazioni a squadre sportive di diverse discipline.

Catalogo scommesse e giochi: 4,7/5

La sezione scommesse offre circa 30 discipline su cui scommettere: oltre agli sport più noti troviamo anche badminton, scacchi, football australiano.

È possibile scommettere anche su cronaca, attualità e politica. Sono presenti anche i virtuali e gli esport come League of Legends.

Particolarmente curata la sezione Ippica, ideale per gli appassionati. Gli eventi live possono essere seguiti anche in streaming. Eurobet ha sviluppato due app per mobile, una per casinò e una specifica per le scommesse.

Per quanto riguarda il casinò, da sottolineare che tra le 989 slot presenti ce ne sono 69 in esclusiva e 83 con jackpot, anche milionari. Inoltre è possibile selezionarle anche in base al fornitore. Solo 12 i giochi live.

Bonus e promozioni Sport: 4,5/5

I bonus di benvenuto su Eurobet variano continuamente. In questo momento i nuovi scommettitori ricevono 5 € per le scommesse e, per quanto riguarda le promozioni, un bonus del 50% sulle multiple fino a 300 €.

Bonus e promozioni Casinò: 4,6/5

In questo momento il bonus di benvenuto per il casinò è di 30 free spin alla registrazione su Blue Wizard, poi, con il primo deposito, ci sono 15 € di bonus (di cui 5 € per le scommesse) e poi fino a 1.000 € sul casinò, fino a 20 € sul bingo e fino a 1.000 € sul poker.

Metodi di pagamento: 4,7/5

I metodi di pagamento accettati su Eurobet sono:

Carte di credito Visa/Mastercard/Maestro

Neteller

Onshop

PayPal

Postepay

Skrill

Okto Cash

Voucher

Bonifico bancario

Bollettino postale

Paysafecard

Valutazione finale del casinò online: 4,6/5

Gioca con Eurobet, il migliore per l’ippica

Come abbiamo selezionato i migliori siti scommesse italiani

Ricordiamo che quelli recensiti sono tutti siti scommesse AAMS, oggi ADM, e hanno tutti un’ottima assistenza clienti.

Ecco gli altri criteri di cui abbiamo tenuto conto per selezionare i siti scommesse online con licenza AAMS presenti su questa pagina:

Catalogo scommesse e giochi

Navigando in uno qualunque dei siti scommesse online recensiti in questa guida troverai una vasta selezione di sport e di eventi sportivi su cui scommettere, anche da mobile, e spesso con la possibilità di vedere gli eventi live in streaming.

Bonus e promozioni Sport

I bonus e le promozioni per i siti scommesse possono variare col tempo, ma sui siti che abbiamo analizzato generalmente sono sempre piuttosto generose tanto per i nuovi quanto per i vecchi clienti.

Bonus e promozioni Casinò

Tutte le piattaforme recensite hanno, naturalmente, anche una sezione casinò e in tutti i casi si tratta di siti con centinaia se non migliaia di giochi tra cui scegliere. Impossibile annoiarsi.

Metodi di pagamento

Il giocatore e lo scommettitore non avranno problemi a gestire i pagamenti sulle piattaforme analizzate perché tutte mettono a disposizione numerosi metodi di pagamento: bonifico bancario, e-wallet, carte di credito, Postepay, PayPal, ecc.

Migliori siti scommesse online italiani – FAQ

Qual è il sito scommesse migliore?

Nella nostra classifica dei migliori siti per scommesse online il primo posto è occupato da Leo Vegas che vanta ottime promozioni per lo sport, ha una ventina di discipline sportive su cui scommettere e, per chi ama il casinò, ci sono più di 1.000 slot e 25 free spin senza deposito.

Qual è la migliore app di scommesse?

I migliori siti scommesse hanno sviluppato applicazioni specifiche per dispositivi mobili, sia per Android che per iOS. L’app di Leo Vegas è quella che ha ricevuto più riconoscimenti a livello internazionale e che quindi possiamo ritenere la migliore per scommettere da mobile.

Come giocare bene le schedine?

Per giocare bene le schedine e fare buone scommesse online spesso si segue l’istinto, ma bisognerebbe accompagnare l’istinto anche a una buona dose di studio sulle squadre o sugli eventi sportivi che si vogliono giocare.

Come avere soldi gratis su siti scommesse?

I siti scommesse non regalano automaticamente soldi ai clienti da mettere subito in tasca. Tuttavia, per attirare i clienti, quasi tutti i top siti di scommesse prevedono bonus con il primo deposito o anche senza deposito, che si possono utilizzare per scommettere. Quindi, se sei un nuovo cliente, devi cercare i siti scommesse con i bonus migliori.

Come capire se un sito scommesse è sicuro?

Lo scommettitore che vuole essere assolutamente sicuro di non perdere i propri soldi in modo fraudolento e di non essere truffato deve giocare sui siti scommesse AAMS, oggi ADM, migliori d’Italia perché sono soggetti a normative e controlli più stringenti, rispettano le leggi italiane e tutelano i clienti in caso di illeciti.

Comparazione tra i cinque migliori siti di scommesse online in Italia

Ecco, in estrema sintesi, le caratteristiche principali dei cinque siti scommesse online che abbiamo analizzato in questa pagina:

Leo Vegas: Leo Vegas, tra i siti scommesse presenti in questa pagina, è quello che ha ricevuto maggiori riconoscimenti a livello internazionale e questo la dice lunga sulla qualità della piattaforma. Spicca, in particolare, l’app per mobile. Bonus di benvenuto: 50% fino a 50 €.

Bwin: Bwin è la piattaforma con più sport su cui scommettere, ben 40! Si tratta di un brand molto noto in Italia anche per le sponsorizzazioni che ha stretto con tante squadre sportive. Ottimi i bonus per lo sport e, per quanto riguarda il casinò, sono decine i giochi esclusivi. Bonus di benvenuto: fino a 260 € + 30 free spin su Book of Kings.

William Hill: fondato nel 1934 e presente in ben 175 Paesi, William Hill è uno dei migliori e più noti brand nel betting. Numerose le promozioni per lo sport, ottima l’app per mobile. I tanti eventi live possono essere seguiti in streaming. Bonus di benvenuto: 5 € + 20 € in game bonus e fino a 200 € sul primo deposito.

888 Sport: 888 è probabilmente uno dei siti di scommesse online con il maggior numero di promozioni. Sono presenti bonus senza deposito sia per lo sport sia per il casinò. Vanta una delle sezioni poker più rinomate tra i casinò online. Bonus di benvenuto: 100% fino a 100 € + 5 € casino bonus sulla prima ricarica.

Eurobet Casino: Eurobet è molto apprezzato dagli amanti dell’ippica ed è un marchio conosciuto anche per i 900 punti vendita fisici sul territorio. Ha due applicazioni, una per lo sport e l’altra per il casinò. Bonus di benvenuto: 50% fino a 300 € + 5 € subito.

Come registrarsi sul miglior sito scommesse online con licenza AAMS in Italia

Generalmente bastano pochi minuti per registrarsi su una qualsiasi dei siti di scommesse online per cominciare a giocare.

Nel caso di Leo Vegas, per esempio, i passaggi da seguire sono questi:

Passaggio 1: Apri il sito scommesse di Leo Vegas

Apri l’home page di Leo Vegas su browser o app.

Clicca il tasto verde “Scopri l’Offerta di Benvenuto”.

Passaggio 2: Inserisci i dati

Inserisci email e numero di cellulare.

Scegli quale bonus di benvenuto preferisci ricevere, accetta le condizioni e procedi.

Passaggio 3: Effettua un deposito

Scegli la modalità di pagamento preferita.

Effettua un deposito di almeno 10 € e torna alla home page per cominciare a giocare.

Sei pronto a giocare su uno dei migliori siti scommesse online.

Comincia a scommettere sulle migliori piattaforme di betting italiane

Con la nostra guida cerchiamo di aiutare chi vuole cominciare a scommettere al migliore sito di scommesse ma non ha le idee chiare.

Se cerchi i top bookmaker per le tue scommesse in Italia dai subito un’occhiata a Leo Vegas, sito scommesse pluripremiato, ideale se giochi da mobile.

Non ti resta che cominciare a scommettere, ma sempre in modo responsabile.

