Visite gratis a Napoli con ginecologi, dermatologi e tanti specialisti: il calendario

Al Policlinico Federico II di Napoli parte l’Open Week dedicata alla Salute della donna, giunta all’ottava edizione e promossa da Fondazione Onda, che dal 17 al 22 aprile 2023 darà il via alle visite gratuite per la prevenzione e la cura. Saranno offerti alle donne servizi clinici, diagnostici e informativi spaziando dalla ginecologia alla gastroenterologia. Per accedere ai consulti e agli incontri è necessaria la prenotazione.

Al Policlinico di Napoli visite gratis per le donne: quali e come prenotarsi

Nei giorni stabiliti dal calendario, è possibile sottoporsi a controlli ginecologici, dermatologici, diabetologici, geriatrici, cognitivi, endocrinologici e tanti altri ancora. Si tratta di visite gratuite che possono essere prenotate chiamando ai numeri indicati o inviando una e-mail agli indirizzi segnalati. Saranno accessibili fino ad esaurimento dei posti disponibili riservati all’iniziativa.

Di seguito il programma completo con date, tipo di visita e modalità di prenotazione:

Visita ginecologica per Endometriosi

Data: mercoledì 19, Venerdì 21 Aprile 2023

Orari: 09.00 -12.00

Sede: ed. 9, piano terra – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al numero 081 7462925.

Data: mercoledì 19, Venerdì 21 Aprile 2023 Orari: 09.00 -12.00 Sede: ed. 9, piano terra – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al numero 081 7462925. Visita Dermatologica – Infezioni a trasmissione sessuale, micosi cutanee e onicomicosi

Data: giovedì 20 Aprile 2023

Orari: 09.30 -13.30

Sede: ed. 10, piano terra – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a cldermat@gmail.com.

Data: giovedì 20 Aprile 2023 Orari: 09.30 -13.30 Sede: ed. 10, piano terra – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a cldermat@gmail.com. Convegno – “Menopausa e rischio di Diabete”

Data: martedì 18 Aprile 2023

Orari: 9.30 -11.30

Sede: ed. 1, piano terra, sala riunioni – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a diabetologiafedericoii@gmail.com, inserendo nell’oggetto della mail “Open Week” e nel testo l’indicazione dell’offerta dell’equipe diabetologica a cui si desidera aderire lasciando i propri contatti telefonici, o telefonando al numero 0817462021.

Data: martedì 18 Aprile 2023 Orari: 9.30 -11.30 Sede: ed. 1, piano terra, sala riunioni – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a diabetologiafedericoii@gmail.com, inserendo nell’oggetto della mail “Open Week” e nel testo l’indicazione dell’offerta dell’equipe diabetologica a cui si desidera aderire lasciando i propri contatti telefonici, o telefonando al numero 0817462021. Visita diabetologica per Diabete Gestazionale

Data: mercoledì 19 Aprile 2023

Orari: 9.30 -12.00

Sede: ed. 1, terzo piano, ambulatori di Diabetologia – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a diabetologiafedericoii@gmail.com, inserendo nell’oggetto della mail “Open Week” e nel testo l’indicazione dell’offerta dell’equipe diabetologica a cui si desidera aderire lasciando i propri contatti telefonici, o telefonando al numero 0817462021.

Data: mercoledì 19 Aprile 2023 Orari: 9.30 -12.00 Sede: ed. 1, terzo piano, ambulatori di Diabetologia – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a diabetologiafedericoii@gmail.com, inserendo nell’oggetto della mail “Open Week” e nel testo l’indicazione dell’offerta dell’equipe diabetologica a cui si desidera aderire lasciando i propri contatti telefonici, o telefonando al numero 0817462021. Consulenza geriatrica per invecchiamento di successo

Data: mercoledì 19, Giovedì 20 Aprile 2023

Orari: 15.00 -17.00

Sede: ed. 2, piano terra, stanza 16 – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a dhgeriatriafedericoii@gmail.com, specificando nell’oggetto “PRENOTAZIONE OPEN WEEK”.

Data: mercoledì 19, Giovedì 20 Aprile 2023 Orari: 15.00 -17.00 Sede: ed. 2, piano terra, stanza 16 – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a dhgeriatriafedericoii@gmail.com, specificando nell’oggetto “PRENOTAZIONE OPEN WEEK”. Consulenze per deficit cognitivo

Data: mercoledì 19, Giovedì 20 Aprile 2023

Orari: 15.00 -18.00

Sede: ed. 3D, piano terra, ambulatorio valutazione Alzheimer – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a uvafed2@gmail.com, specificando nell’oggetto “PRENOTAZIONE OPEN WEEK” oppure telefonando allo 081/74642927 da Lunedì al Venerdì.

Data: mercoledì 19, Giovedì 20 Aprile 2023 Orari: 15.00 -18.00 Sede: ed. 3D, piano terra, ambulatorio valutazione Alzheimer – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a uvafed2@gmail.com, specificando nell’oggetto “PRENOTAZIONE OPEN WEEK” oppure telefonando allo 081/74642927 da Lunedì al Venerdì. Visita di Terapia Antalgica

Data: lunedì 17, Mercoledì 19 Aprile 2023

Orari: 09.00 -12.00

Sede: ed. 5, piano terra – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a federicocontroildolore@gmail.com, oppure telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, al numero 0817463705.

Data: lunedì 17, Mercoledì 19 Aprile 2023 Orari: 09.00 -12.00 Sede: ed. 5, piano terra – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a federicocontroildolore@gmail.com, oppure telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 12.00, al numero 0817463705. Visita Endocrinologica per Dislipidemie

Data: giovedì 20 Aprile 2023

Orari: 13.30 -15.00

Sede: ed. 1, secondo piano, stanza 213 – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a endodisarno@gmail.com.

Data: giovedì 20 Aprile 2023 Orari: 13.30 -15.00 Sede: ed. 1, secondo piano, stanza 213 – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a endodisarno@gmail.com. Visita Diabetologica e Nutrizionale

Data: martedì 18 Aprile 2023

Orari: 12.00 -16.00

Sede: ed. 1, primo piano, stanza 15 – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a ambuendo10@gmail.com.

Data: martedì 18 Aprile 2023 Orari: 12.00 -16.00 Sede: ed. 1, primo piano, stanza 15 – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a ambuendo10@gmail.com. Visita Endocrinologica per fertilità e sessualità femminile

Data: martedì 18 Aprile 2023

Orari: 09.00 -14.00

Sede: ed. 1, secondo piano, stanza viola – AOU Federico II Via Pansini, 5 – Napoli

Prenotazione: per accedere è necessaria la prenotazione da effettuare inviando una e-mail a centroandr0@gmail.com.

Per le altre tipologie di visite previste dal programma (cardiache, uroginecologiche, controllo dei nei, malattie infiammatorie croniche intestinali) i posti disponibili sono terminati.