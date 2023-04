Antonio Natale trovato morto, arrestato il presunto assassino: perché lo hanno ucciso

Svolta sul caso Antonio Natale, il ragazzo di 22 anni scomparso da Caivano nell’ottobre del 2021 e poi ritrovato morto: una persona, gravemente indiziata del reato di omicidio, è stata arrestata.

Antonio Natale trovato morto a Caivano: arrestato il presunto assassino

Questa mattina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti dell’indagato, accusato di omicidio e connessi reati di detenzione e porto di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, lo scorso 4 ottobre 2021, sarebbe stato lui ad uccidere il giovane Antonio Natale, esplodendo tre colpi di pistola verso la testa e il torace della vittima. L’omicidio sarebbe stato deliberato e premeditato per punire il ragazzo che avrebbe sottratto armi, droga e denaro ad un affermato clan della zona. Secondo gli inquirenti la vittima avrebbe effettuato per loro attività di spaccio.

Il corpo senza vita di Antonio è stato ritrovato il 18 ottobre, in un fondo agricolo. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, dunque il destinatario della stessa è da considerarsi presunto innocente fino a sentenza definitiva.

Poco dopo l’accaduto i carabinieri avevano arrestato un 20enne, l’ultima persona che aveva visto Antonio vivo. L’arresto si legava ad alcuni reati di droga contestati dalla Procura di Napoli Nord. Sarebbe stata la mamma di Antonio Natale ad indicarlo come uno dei capi di una piazza di spaccio all’interno del Parco Verde. Le dichiarazioni sono state successivamente approfondite dagli inquirenti, che avrebbero trovato dei riscontri.