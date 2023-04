Spettacolo nel cielo, c’è la rarissima eclissi solare ibrida: come e quando vederla

Il 20 aprile 2023 è il giorno dell’eclissi solare ibrida, un rarissimo evento astronomico che sarà ben visibile soltanto in alcune parti del mondo ma che potrà essere ugualmente ammirato attraverso le piattaforme streaming messe a disposizione.

Il 20 aprile 2023 c’è l’eclissi solare ibrida: quando e come vederla

Si tratta di un’eclissi solare che comincia come anulare, all’alba, fino a diventare totale per poi ritornare nuovamente anulare, al tramonto, in conseguenza del fatto che l’ombra della Luna non tocca la superficie curva della Terra nei suoi punti estremi, ovvero alba e tramonto.

Si assisterà, dunque, sia ad una copertura completa del disco del Sole sia a quella del famoso “anello di fuoco” che ne lascia scoperta la parte esterna, regalando un doppio spettacolo per gli occhi agli spettatori che potranno godere di un evento del tutto eccezionale.

L’eclissi sarà completamente visibile soltanto in alcune zone dell’Australia, Repubblica Democratica di Timor Est e Indonesia. Nel sud-est asiatico e altre zone dell’Australia, delle Filippine e della Nuova Zelanda, invece, il fenomeno si mostrerà soltanto parzialmente.

In Italia non sarà possibile assistere allo spettacolo dal vivo ma alcune piattaforme trasmetteranno online l’evento. L’eclissi parziale inizierà alle 3:34 ora italiana mentre quella ibrida alle 4:37. La seconda fase anulare avrà luogo alle 7:56 per terminare definitivamente alle 8:59.

L’evento può essere seguito direttamente online, collegandosi alla piattaforma Time and Date. Diversamente, Citta della Scienza ha lanciato un evento dedicato con l’apertura mensile serale del Planetario dove sarà possibile immergersi in un viaggio emozionante alla scoperta del fenomeno dell’eclissi.

Cos’è l’eclissi solare ibrida

L’eclissi solare ibrida è un fenomeno abbastanza raro: si verifica quando la risultante tra l’orbita lunare e la rotazione terrestre fa sì che il diametro angolare apparente della Luna sia appena sufficiente a coprire totalmente il disco del Sole al culmine dell’eclissi. Le zone della Terra poste lungo la congiungente Sole – Luna vedono l’eclissi come totale.