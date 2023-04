Napoli avrà un nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: ospiterà 15 mila spettatori

Napoli avrà un nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica che sorgerà a Fuorigrotta, al posto del Mario Argento, l’arena ormai abbandonata da oltre 20 anni. Lo ha reso noto il sindaco napoletano, Gaetano Manfredi, intervenuto a Canale 9, nel corso della trasmissione Studio Mattina.

A Napoli un nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: rinasce il Mario Argento di Fuorigrotta

“Abbiamo bisogno di un grande Palazzetto dello Sport e della Musica a Napoli. Abbiamo l’idea di realizzare una struttura in grado di accogliere tra i 10 e i 15 mila spettatori, perché questa è la dimensione che serve alla città. Stiamo valutando la possibilità di realizzarlo con un partenariato pubblico-privato” – ha detto il primo cittadino.

Un progetto che sembra giungere verso una reale concretezza proprio nel periodo d’oro della città, sia in ambito sportivo e musicale. Da un lato il calcio Napoli che continua a collezionare successi e il ritorno della Nazionale nel capoluogo campano, dall’altro le grandi star internazionali che sempre più spesso scelgono di esibirsi nella nostra città.

Ne è un esempio il concerto dei Coldplay, la famosa band pronta ad incontrare il pubblico presso lo stadio Diego Armando Maradona nelle date del 21 e 22 giugno 2023. Napoli sarebbe stata scelta dal gruppo stesso, in particolare dalla star Chris Martin.

Stessa cosa per Bono Vox, degli U2, che come unica tappa italiana del suo tour ha scelto il Teatro San Carlo. Proprio in concomitanza del suo arrivo dovrebbe risultare sempre più vicino l’evento più atteso dai napoletani che, dopo 30 anni di attesa, potrebbero tornare in strada a festeggiare la vittoria dell’eventuale scudetto. In piena estate, poi, ci saranno il concerto dei One Republic e l’arrivo di Maluma, in occasione del Brutal Festival che si terrà alla Mostra d’Oltremare.