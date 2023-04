Napoli, massacrata e uccisa la mamma di Donato De Caprio. La vicina: “Mi spiava”

Napoli – E’ stata trovata morta in casa, a Pianura, Rosa Gigante, mamma di Donato De Caprio, il salumiere della Pignasecca divenuto celebre su Tik Tok con il suo motto “con mollica o senza”. Tra i primi indiziati del delitto figura la vicina di casa, fermata dalla Polizia poco dopo la tragedia.

La donna, incensurata, aveva 72 anni. Stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe stata violentemente aggredita, probabilmente proprio dalla vicina di casa, a colpi di martellate e con un filo di ferro alla gola. Avrebbe tentato, poi, di dare fuoco al corpo. Secondo le prime ricostruzioni tutto sarebbe partito da una banale lite.

“La odiavo. Mi spiava, era una iena. Quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle poste” – avrebbe rivelato la vicina agli agenti, nel corso dell’interrogatorio che, dopo sette lunghe ore, avrebbe condotto la Procura di Napoli ad emettere un fermo nei suoi confronti, con l’accusa di omicidio.

Tra i primi a giungere sul luogo del delitto anche il figlio della vittima, Donato, divenuto una vera e propria stella dei social con i suoi divertenti video e la sua attività di salumiere, guadagnando milioni di followers sulla piattaforma Tik Tok.

Intanto le indagini proseguono nel massimo riserbo possibile. Il corpo privo di vita della 72enne sarebbe stato ritrovato poco dopo le 14:00 di ieri, al primo piano di un palazzo di via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere di Pianura.

Chi è Donato De Caprio

Donato De Caprio è un salumiere napoletano divenuto popolare tra gli utenti del web grazie ai suoi panini farciti con le più svariate prelibatezze partenopee. La sua domanda “con mollica o senza?” rivolta ai clienti è diventata un vero e proprio tormentone.

In precedenza lavorava in una salumeria che gli avrebbe impedito di pubblicare le foto dei suoi panini. Donato, però, non si perse d’animo e in poco tempo aprì il suo “regno del gusto” divenendo simbolo di una storia di riscatto e simpatia.