Andrea Sannino rimanda la presentazione del suo nuovo album in segno di lutto per la morte di Federico Salvatore. Il cantante napoletano, cresciuto ad Ercolano, ha pubblicato sul proprio profilo un video in cui dà la notizia: Mosaico sarà presentato nei prossimi giorni, in una data che sarà comunicata in breve tempo.

Andrea Sannino rinvia la presentazione di Mosaico per la morte di Federico Salvatore

“Ho deciso di rinviare la presentazione, prevista per oggi, del mio nuovo album. Ero pronto, ero carico, ero entusiasta, ma purtroppo oggi è una giornata di dolore per gli i napoletani e gli italiani. Ci ha lasciato un grande artista, uno dei pilastri della cultura napoletana nel mondo e soprattutto un mio grande amico che è Federico Salvatore. A lui va il mio rispetto. Mando un abbraccio alla sua famiglia e ai suoi cari. Non me la sentivo più perché in un giorno che doveva essere di festa, una notizia del genere cambia tutto. L’unica cosa che potevo fare per il mio grande amico era dedicargli il silenzio. Vi ringrazio per la comprensione”.

Mosaico di Andrea Sannino: la presentazione allo spazio Foqus

La presentazione dell’album Mosaico di Andrea Sannino era prevista oggi allo spazio Foqus dei Quartieri Spagnoli. Il suo nuovo lavoro reca questo titolo “perché – spiega Andrea Sannino – in questo album ci sono i tasselli che mi compongono, le sfumature che mi colorano, i pezzi della mia vita, che insieme formano l’Andrea di oggi”.

Si tratta di un progetto discografico formato da 20 brani e diviso in due parti, la prima in uscita ad aprile, mentre la seconda prevista per novembre. Un disco fatto di ricordi, viaggi, amore, storie di vita e momenti poetici. Prodotto dallo stesso Andrea Sannino e Mauro Spenillo, che ha curato anche gli arrangiamenti , il disco si avvale del contributo di artisti come Mario Biondi, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino.