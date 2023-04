È napoletano l’attore che ha incantato Cannes: tra le star di Hollywood, vince 2 premi

Dopo il successo ottenuto a Los Angeles con l’Italian Comedy Film Festival, l’attore napoletano Gianfranco Terrin è stato premiato durante la sesta edizione del Festival Cannes Series, insieme agli altri membri del cast della nuova serie israeliana Carthago, diretta da Tomer Shani.

L’attore Gianfranco Terrin premiato a Cannes

Durante il prestigioso evento sono stati presentati i primi due episodi della prima stagione della serie che ha ottenuto ben due riconoscimenti. Il primo, lo Special Interpretation Award, è stato consegnato agli attori che, allo stesso tempo, hanno ricevuto dalla giuria giovanile di Cannes anche il premio come miglior serie.

In Carthago, Terrin interpreta Michele Piraino, un detenuto italiano rinchiuso a Carthago negli anni ’40 per aver disertato l’esercito. Buffo e sognatore, Michele è il ‘narratore di favole’ di Carthago, colui che intrattiene i pomeriggi e le notti dei detenuti, guerrieri clandestini ebrei e criminali nazisti con le sue intriganti storie.

“Quando hanno pronunciato il nostro nome non potevo crederci, è stata una delle emozioni più belle della mia vita. Essere a Cannes era uno dei sogni che avevo sin da piccolo, ma trovarsi su quel palco e ricevere un premio è stato davvero qualcosa che andava oltre le mie aspettative. Un sogno che ho avuto la fortuna di condividere con il resto del cast. Insieme abbiamo trascorso alcuni dei momenti più belli della nostra vita e che non dimenticheremo mai” – ha commentato l’attore partenopeo.

Dal 28 aprile Terrin sbarcherà su Prime Video con la serie Citadel, al fianco di attori del calibro di Richard Madden, Priyanka Chopra Jones, Stanley Tucci. Nel primo episodio diretto proprio da Anthony e Joe Russo, vestirà i panni di un chirurgo presso uno dei piu` famosi e signorili borghi del lago di Como, ovvero Bellagio, a cui viene affidata la cartella clinica di un nuovo e misterioso paziente.

“Citadel è la vera essenza di Hollywood. Lavorare con i fratelli Russo è stato come giocare ai mondiali, come incontrare un simbolo per antonomasia del mondo dello spettacolo. Questi due progetti rappresentano un importante tassello della mia vita e della mia carriera. Spero sia l’inizio di un lungo percorso senza mai dimenticare, però, l’importanza di essere italiano” – ha concluso.