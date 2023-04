Mamma investe figlia, il papà denuncia lei e l’amico. I legali: “È distrutto dal dolore”

Si terranno nei prossimi giorni i funerali della piccola Aurora, la bimba di Ponticelli investita e uccisa a soli 6 anni dall’auto guidata dalla madre, sconvolta dal dolore, mentre il padre ha dato mandato ai suoi legali di costituirsi parte civile al processo contro la donna.

Aurora, investita a Casalnuovo dalla mamma: il padre chiede giustizia

Rosa, la mamma della piccola, sprovvista di patente, avrebbe voluto provare l’auto di un suo amico all’interno del grande parcheggio di via Buccafusca, ignara di ciò che sarebbe successo di lì a poco: per una manovra sbagliata avrebbe travolto la sua bambina che si trovava all’esterno della vettura, sul marciapiede.

Pare che la donna abbia innescato erroneamente la retromarcia anziché inserire la prima. Con loro c’era anche il proprietario dell’auto, probabilmente un amico di Rosa, che avrebbe tentato di salvare la bambina, rimanendo lievemente ferito.

Una vicenda da chiarire per Marco, il papà di Aurora, stravolto dall’improvvisa perdita, che ha deciso di costituirsi parte civile al processo contro Rosa, mamma di sua figlia e ormai probabilmente ex compagna, attualmente indagata per omicidio colposo per atto dovuto.

La denuncia potrebbe coinvolgere anche l’uomo che si trovava con mamma e figlia come spiegato dai legali del padre di Aurora a Il Mattino: “Denunceremo la signora per tutti i reati che le contesterà il pubblico ministero al processo. Sarà assolutamente necessario accertare anche se l’uomo che si trovava con lei a Casalnuovo sia responsabile in concorso della tragica morte di Aurora”.

Marco si trovava sul posto di lavoro quando si è consumata la tragedia ma è accorso subito sul posto dopo la telefonata ricevuta. “Ora è un uomo distrutto dal dolore che però vuole che venga tutto chiarito e che vengano punite le responsabilità di questo fatto orribile”.

La salma di Aurora, a seguito dell’esame autoptico, dovrebbe essere liberata nel pomeriggio quindi domani, o al massimo nella giornata di venerdì, saranno celebrati i funerali. Il rito religioso si terrà presso la basilica di Santa Maria della Neve, a Ponticelli.