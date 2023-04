Investita a 6 anni dalla mamma, stravolta dal dolore. Le vicine: “Aurora era stupenda”

Si è spenta a soli 6 anni la piccola Aurora, la bambina di Ponticelli morta a Casalnuovo di Napoli, investita dall’auto guidata dalla sua mamma, ora scossa e stravolta dal dolore. Sulla dinamica dell’incidente sono emersi nuovi dettagli: la donna, sprovvista di patente, avrebbe voluto provare l’auto di lusso di un suo amico, ignara di ciò che sarebbe successo di lì a poco. A renderlo noto è Il Mattino.

Aurora, la bambina morta a Casalnuovo investita dalla mamma

Quel pomeriggio, un amico avrebbe prelevato mamma e figlia nei pressi della loro abitazione di Ponticelli per poi dirigersi verso il grande parcheggio in via Buccafusca, a Casalnuovo. Lì la 33enne avrebbe espresso il desiderio di provare a guidare l’auto.

L’uomo e la bambina avrebbero così lasciato la vettura ma la mamma della piccola, sprovvista di patente, avrebbe sbagliato la manovra innescando la retromarcia anziché inserire la prima, travolgendo la bambina che era sul marciapiede. L’uomo, pur rimasto lievemente ferito, avrebbe tentato di salvare la bimba, purtroppo senza riuscirci.

La giovane mamma è ora indagata per omicidio colposo: un atto dovuto per proseguire le indagini a detta degli inquirenti che ribadiscono l’ipotesi della fatalità alla base del tragico incidente. Intanto è stata predisposta l’autopsia sul corpo della piccola.

Sconvolta l’intera comunità del quartiere Ponticelli, dove Aurora viveva con la mamma. Alcune vicine di casa, a Il Mattino, hanno rivelato: “Siamo stravolte. Aurora era una bambina tranquilla, loro sono persone tranquille. La bambina è cresciuta qui, il papà è un bravissimo ragazzo, lei è casalinga. Sabato sera ci siamo messe a piangere”.

“Era una bambina stupenda, molto intelligente. Giocava con i nostri figli nel cortile, andava in bicicletta. La sera ci fermavamo con la mamma e il papà per un caffè, davanti al palazzo. Negli ultimi tempi la mamma si è chiusa molto. Non usciva più nel cortile come faceva prima. Suo padre è morto di recente per una malattia, era giovane. Da allora ci è sembrata diversa”.

“Quando avvengono tragedie così grandi c’è sempre la corsa ai particolari, ai dettagli: la verità è che, purtroppo, di fronte a tanto dolore c’è davvero poco da aggiungere. Siamo tutti profondamente scossi. Che Dio abbia in gloria la piccola #Aurora, preghiamo per lei e per la sua famiglia. Riposa in pace piccola” – è il post del sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia.